Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 19, 2017 12:21 pm

El sincretismo Guayanés sigue intocable. Hoy en cada barrio y urbanización que visitamos junto al próximo gobernador de Bolívar por la MUD – Alcides Padilla, piden muy profundamente al patrono del llano venezolano San José, “sea aplicada con todo el rigor la Carta Democrática para que podamos salir de este miserable gobierno que sólo ha traído destrucción, hambre, pobreza y escasez,” aseguró el periodista Samuel Paredes, miembro fundador y coordinador general del Voluntariado Bolívar Humanista.

“No es que todo está perdido, aseguró Paredes, es que ya el pueblo no soporta ni un día más estando al frente este nefasto gobierno que aquí en Guayana ha sido terriblemente implementado desde hace 18 años en lo regional como en lo nacional.”

Aseguró que tanto el gobernador Rangel Gómez, como el presidente Maduro, deben recorrer las calles de San Félix y Puerto Ordaz, así como cada municipio del estado Bolívar, para que vean in situ cómo en esas comunidades los zamuros y aves de rapiña compiten por la comida en la basura junto a los ancianos y niños, pues lo que se conoce como CLAP no llega ni llegará nunca a sus hogares ya que no es la solución que esperaban los venezolanos.

“Ante esta realidad, el equipo político y estratégico del próximo Gobernador Alcides Padilla, junto a los miembros de su partido ABP, estamos ya trabajando en la implementación de políticas públicas que buscan solucionar de raíz, el grave problema de ingobernabilidad que hoy vivimos los Guayaneses.

Será un gobierno donde la gente podrá comparar -por la excelencia que se busca implementar- entre un antes de Alcides y un después de Alcides Padilla,”, acotó el dirigente regional Samuel Paredes.

-Parece una mentira y hasta contraproducente tener que aceptar esta realidad que los miembros del gobierno no se atreven a ver y por ende,“nunca implementarán líneas gubernamentales estratégicas para superar este trauma con el cual se levantan los Guayaneses todos los días,” acotó el también profesor universitario de la Escuela de Comunicación Social.

En otras oportunidades en los días de San José, muchos corrían a Elorza a festejar en plenos llanos venezolanos hoy, lo único que piden los Guayaneses en estas fiestas patronales de los llaneros, que Almagro pueda aplicar la Carta Democrática al gobierno, que no a los venezolanos, y lograr salir de inmediato de estos nefastos y fascinerosos gobernantes que mancillan el buen nombre de Guayana y de Venezuela,” aseguró Samuel.