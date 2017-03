Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 20, 2017 2:56 pm

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió este lunes con Lilian Tintori y Patricia de Ceballos para discutir acerca de la situación de Venezuela, sobre la que indicó que el Gobierno ha perdido la dignidad y “en la política, es imposible recuperarla”.

En ese sentido, señaló que el esquema de persecución que sufren los venezolanos, los sigue a todas partes aún en el exterior, haciendo referencia al episodio que vivió Tintori en Ecuador, país al que le fue prohibida la entrada.

Con respecto al informe que se presentó sobre la crisis en el país, Almagro afirmó que ningún hecho de los que se expresaban en las 75 páginas fue debatido. “Cada línea del informe habla de violaciones a la Constitución y a los derechos humanos”.

Asimismo, señaló que ninguna ley de la OEA dice que los países y el secretario deben “mirar para el otro lado” ante la violación del orden constitucional.

“Nunca nos va a molestar la discrepancia, pero lo único que escuchamos son descalificaciones y amenazas desde el año pasado, todo el tiempo. Yo no estoy atado a este cargo, pero sí estoy atado a la lucha por la democracia. Cito a (Hugo) Chávez, ‘que nunca me falte el aire, porque el valor nunca me va a faltar'”.

Por su parte, la esposa de Daniel Ceballos agradeció el esfuerzo y el trabajo constitucional que la OEA ha hecho para hacer respetar los derechos humanos en Venezuela.

“Si en Venezuela no hay elecciones y se le niega al pueblo el derecho a votar, es porque no hay democracia sino dictadura. Si no hay instituciones, estamos viviendo en un total estado de indefención”, denunció.

Agregó que están llevando ante la organización el clamor de un pueblo que no tiene garantías de salud, que esta sometido a la miseria, que pasa hambre y que está atemorizado con una guerra de Estado.

“Hoy no queremos sino que la OEA nos ayude a que en nuestro país se garanticen los derechos de los venezolanos y eso sí es competencia de esta organización”, apuntó.

“Es urgente la aplicación de la Carta Democrática”

La esposa de Leopoldo López también reiteró su agradecimiento hacia Almagro por el informe sobre Venezuela, que pone de manifiesto la urgencia de la aplicación de la Carta Democrática y que, además, brinda soluciones.

“Queremos ratificar cada una de las palabras y hechos del informe de la OEA. Nosotras como víctimas apoyamos el informe y la aplicación de la CDI, es Urgente la aplicación de la Carta Democratica. Hemos pasado por mucho, hoy este informe valida lo que ha vivido el pueblo venezolano”, expuso.

La activista de ddhh, resaltó la realización de elecciones presidenciales este año, la liberación de los presos políticos y la apertura del canal humanitario, entre las soluciones a la crisis que contempla el informe de Almagro.

“La única forma que los países miembros no aprueben la CDI hoy es que haya elecciones, liberen a los presos y abran el canal humanitario”.

En su intervención, Tintorí también se dirigió a los miembros de la OEA: “El diálogo en Venezuela fracasó, soy testigo porque conversé con los tres ex presidentes. Cuando comenzó teníamos presos politicos, cuando terminó teniamos 75 presos más. El diálogo lo que hizo fue legalizar la dictadura. Hoy le pedimos a todos los países miembros que defiendan la democracia en Venezuela. Leopoldo López y los presos políticos están dejando el cuero en la cárcel, a nosotros nos mantiene firme la dignidad por nuestro país, por nuestra gente”.