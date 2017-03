Publicado en: Opinión

Mar 20, 2017 7:21 pm

Lo que el Chavismo se llevó

Converso con José Colina, secretario general de la Federación de Trabajadores de Maquinarias Pesadas de Venezuela (Fetramaquiv) y Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Maquinaria Pesada del estado Zulia, (Sintramapez). Compartimos un café. Me afirma: “En un 100 por ciento está paralizada la construcción del segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo, también llamado Puente Nigale”. Me explica que “no hay ninguna contratista que esté laborando allí”. Al decir de la opinión pública esta es una obra de la famosa y no por buena, empresa brasilera ODEBRECHT. ¿Dónde están los fiadores, los que colocaron tipo Carlos Andrés Pérez, la primera piedra? ¿Qué dice el Alcalde de Mara Luis Caldera, el Alcalde del municipio Miranda Tiberio Bermúdez, el ex Presidente de Corpozulia hoy embajador en Argentina, disfrutando la “dolce vita” General Martínez, conocido en el chavismo como “remache”? Ellos tres son los que en primer plano deben dar la cara, porque Chávez ya no existe. Fue en el 2005. “Ellos fueron los que prometieron” me afirma José Colina.

NI SIQUIERA UN 17% SE AVANZO

Sobre lo que se avanzó de esta obra, Colina nos indica que según el Gobierno fue de un 17% “para mí no está ejecutado, escasamente en un 5%, máximo un 10%”. Todavía se están haciendo estudios de suelo y de pilotaje. Desde Diciembre del 2016 no se mueve un dedo, solo terminaron de liquidar las últimas contratistas.

REPERCUSION LABORAL:

José Colina “De los 2500 trabajadores directos e indirectos que había en el año 2012, ahora solo quedan unos 65, cifra que solo incluye personal administrativo y de vigilancia y que no están ejecutando ninguna labor. Allí llegaron a haber alrededor de 25 o 30 contratistas. De ODEBRECHT 300 directos y había más de 1500 trabajadores indirectos”. “Hay personal activo que no está ejecutando ninguna labor.

SOLIDARIDAD CERO

“No se ésta haciendo nada para reactivar la obra, dos federaciones son de tendencia chavistas y no se han abocado a denunciar esta situación ni Luis Valles ni George Fereira, Presidentes de cada una. No declaran ni a favor ni en contra. Aunque reconoció que George Fereira, si ha realizado unas leves críticas en contra de esta situación, no así Luis Valles”.

“Yo pienso primero que todos los trabajadores afectados, sobre todo de la maquinaria pesada, que han emigrado a otros sectores económicos y a otros países, porque es un personal capacitado desapareció, la mano de obra venezolana capacitada, que se ha visto forzada a hacer otras cosas, limpiar vidrios, cuidar vehículos, es todo un problema social”.

“Los grandes movimientos de tierra en Venezuela, prácticamente han desaparecido… “

OBRA EMBLEMATICA

Como muchas esta fue una de las más mencionadas por el difunto Presidente.

CUANTO NOS COSTO A LOS VENEZOLANOS

Anunciada en 2005, Comenzó en 2006 y ya para el 2010 se debió entregar; recibió una inversión que, de acuerdo con un estudio de LUZ Agencia de Noticias, podría superar los 154 millardos de bolívares más 57 millones de dólares aportados por el Fondo de Desarrollo Nacional en 2006.

REGION CAPITAL

QUIEN ESTA DETRÁS De la campaña sobre LORENZO MENDOZA Presidente

El pasado 9 de marzo del 2017, como lo he dicho en otras publicaciones, mencione una encuesta de Meganalisis donde aparece de favorito. La gente quiere y seguramente si las elecciones fueran este domingo votarían por él. Pero las elecciones no son el domingo y ni siquiera están planteadas. Hay grupos económicos y gente de todos los sectores que se alegrarían mucho pero repito, en política no se gana ni un día antes ni un día después, sino el día que es. Maduro, en una oportunidad pensó en meterlo preso, porque ciertamente, es un fenómeno político que encaja dentro de lo que se llama El cisne negro, más que en la figura del MESIAS.

A mi Capriles me dijo una vez, (seguramente él lo negara), durante un almuerzo, que Mendoza lo apoyaba a él, lo cual pudo ser cierto en 2012. Fue en el Club Creole de Maracaibo, en una reunión con varios medios. Capriles me dedico en lo personal unos minutos para conversar, separado del resto.

A algunos políticos de la MUD (quizá a todos) les da terror una candidatura de LORENZO. Uno de ellos, de la propia zona capital le pidió a José Vicente Rangel que “busquen imputar” a Lorenzo para “inhabilitarlo políticamente”.

Capriles aparentemente realiza muy buen trabajo y ha lanzado unos vínculos con el gobierno para ser el candidato MUD y da garantías en caso de ganar, de no perseguir y gobernar en paz.

LA MANO QUE MECE LA CUNA

Se señala a ANTONIETA JURADO y a MGUEL HENRIQUE OTERO. El Grupo RESISTENCIA lo asume como de sus filas y mencionan a Nitu Pérez. Algunos analistas lo consideran una jugada apresurada y señalan como argumento “que no se llega sin partidos”. Juicio equivocado según mi parecer, pues desde hace mucho tiempo en este país la gente no vota por los partidos sino contra el gobierno. La MUD se aleja cada vez más de la sintonía nacional. El “voto afirmativo” es una quimera y creo que el Presidente Maduro tiene mucha razón cuando afirma que la “MUD está diluida”.

DUDAS

Entrar en una larga precampaña, en un país donde probablemente solo veamos elecciones regionales y se difieran las PRESIDENCIALES para el 2019 mediante una jugada del TSJ, a través de una “polémica sentencia”, me parece una LOCURA, no propia de un hombre de negocios como LORENZO MENDOZA. El si aspira, lo hará sobre la base de una planificación estratégica. No de una “aventura política”.

Corre el riesgo de que el MADURISMO, encuentre la excusa perfecta para expropiar industrias POLAR. Sin embargo, sino lo hizo en tantos años Chavéz ¿Lo harán sus hijos? Son capaces de eso y de más.

Realice una consulta a mi público a través de las REDES y la diferencia es abismal. No tiene carácter científico ciertamente. Repito: Maduro tiene razón y no quiero analizar las causas, la MUD perdió el apoyo popular, solo que el gobierno luce mucho peor y él no lo admite. La candidatura de LORENZO MENDOZA demuestra que hay un pueblo no interpretado, en parte no educado por los beneficiarios de esa condición, que ahora serán nuevamente víctima de sus errores. La “antipolitica” podrán decir lo que quieran, gana esta batalla ampliamente. Lorenzo no ha declarado, todo lo que se ha dicho es FALSO, empero, él no lo ha negado ¿Por qué?

JUAN BARRETO “Un elector crítico y preocupado por su país, no puede ser señalado como traidor”

El Presidente Maduro como la vieja novela “El derecho de nacer”, vive hablando de Traidores y promete anunciar sus nombres. “Patriotas Informantes” me señalan a Juan Barreto como el que encabeza la lista, que esta “vetado” en Miraflores y sobre esto el aludido me respondió:

1.- No parece que tus informantes estén bien informados. 2. En lo personal no tengo negocios con Maduro, nunca le prometí nada. Incluso le hemos hecho llegar propuestas para que logre éxito en algunos renglones. Sin embargo, hemos sido ignorados. 3. No puede haber TRAICION (subrayado nuestro) donde no hay relación. 4. No me pueden vetar de un sitio que no frecuento, o de un círculo al que no pertenezco. No pueden negarme la entrada a un sitio al que no voy… 5. Como elector le hemos exigido al Sr. Maduro cumplimiento de promesas, claridad y transparencia. 6. Como organización revolucionaria, le hemos exigido lucha contra la corrupción, eficiencia, combate a la inseguridad. 7. Como chavista, golpe de timón y poder para el pueblo. 8. Como ciudadano asalariado, lucha contra la inflación y transparencia en la entrega de divisas. 9. Como venezolanos, defendemos la constitución y no somos golpistas… 10. No acompañamos el referéndum, queremos que rectifique muchas políticas para que termine su periodo y el chavismo tenga chance en el futuro, nada de esto puede ser considerado traición. 11. Por todo lo anterior y por no formar parte del entorno o de contorno alguno, no nos consideramos aludidos cuando el Sr. Maduro, habla de traidores en su entorno… 12. Creo que el asunto debe apuntar en otra dirección. Un elector crítico y preocupado por su país, no puede ser señalado como traidor. Sería un despropósito…

ESTADO BOLIVAR

La renuncia irrevocable del profesor José Pacheco Muñoz a UNT, causo un revuelo político. El no estuvo de acuerdo con el “dedo interventor”, de la dirección nacional, según su parecer, sin ninguna justificación. Hubo renuncias masivas, y al parecer la medida fue “sorpresiva”, “sin avisar”.

SUCRE

Protestas a diario por comida se suceden en esta región. La política CLAP no satisface las necesidades. NARCOTRAFICO preocupa a muchas familias que ven como nacen HOTELES DE LUJO en Güiria. Camionetas importadas, de miles de dólares. Mansiones. ASOMBRA el silencio de las autoridades. Todos lo saben. Muchos lo comentan. Nadie denuncia. Por temor. No hay en quien confiar ante la complicidad.

YARACUY

En este estado, la estampida fue de los “naranjas” de VOLUNTAD POPULAR hacia Un Nuevo Tiempo. Encabezados por el ex Gobernador Eduardo Lapi, estructuras completas abandonaron el barco que dirigen los “muchachos de LOPEZ” y escucharon a su nuevo líder Manuel Rosales.

ZULIA

JOSE CAMARGO COORDINADOR DE LOS CIRCULOS BOLIVARIANOS RENUNCIA AL PARTIDO REDES

“Comunicado, yo José Camargo, siendo el coordinador de los círculos bolivarianos de Venezuela y siendo un acto público y notorio por todos los medios de comunicación regionales, asumí la responsabilidad de la columna de movimientos sociales del partido REDES en el estado, el año pasado. La cuál asumí de una manera humilde y responsable pero el día de hoy, he tomado la decisión de retirarme de las filas de dicho partido ya que se ha tergiversado la escénica de la revolución. Yo estoy total mente de acuerdo en la crítica y la autocrítica, pero el desestimar la gestión del Presidente electo constitucional de la República Nicolás Maduro, no lo acepto, ya que fue la decisión del eterno Líder de la Revolución: Hugo Rafael Chávez Fría. Es por esa situación que me desligo de dicho partido y continuaré la lucha como un soldado más, de esta revolución, la lucha es en la calle en las comunidades, no en un partido, como lo dijo el Líder POR AHORA no se logró ese objetivo y a mí en lo personal, no me hace falta un partido para continuar en la lucha. Sigo siendo el Coordinador de los círculos bolivarianos en el estado y trabajaré incansablemente por mi Patria, José Camargo Coordinador Regional.

Juan Barreto le RESPONDE:

“Nunca estuvo realmente…hable por teléfono una vez con él. Una conversación cordial, pero fui al Zulia tres veces y me reuní con el equipo y él no asistió nunca y nadie sabía nada de él. Jamás se integró ni asumió ninguna tarea. Es muy difícil desincorporarse de algo, a lo que nunca perteneciste realmente. Es una lástima, que algunas personas actúen así. Nunca fue miembro de REDES realmente y ahora producirá una noticia negativa diciendo que ya no será Qué triste… Chávez si fue de REDES. ¿Cuál era su cargo? ¿A quién reportaba? ¿Cuál su responsabilidad? ¿Qué trabajos hizo? Si es capaz de responder eso primero, luego podría renunciar… El tiene mi número… si no recibió atención, si tuvo algún disgusto con alguien, si no comparte algo o no está de acuerdo con algo, debería llamar, comunicarse. Buscar explicación. Así actúa un militante…Me hubiese gustado que de verdad se hubiese incorporado. Un abrazo…

Mi twitter @angelmonagas