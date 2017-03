Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 20, 2017 1:15 pm

El artista israelí Amit Shimoni ha imaginado cómo serían algunos de los principales líderes mundiales, actuales o no, con otro look más hipster. De su pincel han salido desde la reina Isabel II de Inglaterra hasta Ghandi, pasando por Nelson Mandela, Angela Merkel, Albert Einstein, Hillary Clinton o, cómo no, Donald Trump. En unos casos su aspecto es hipster, pero en otros lucen rastas, camisas hawaianas, peinados florales o sudadera con capucha, como el caso del Dalai Lama.

Shimoni vende sus creaciones en distintos formatos, desde cuadros hasta posavasos y se pueden adquirir en su página web: https://www.shimoni-illustration.com