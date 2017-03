Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 20, 2017 8:45 pm

La activista de derechos humanos, Lilian Tintori de López, y la alcaldesa de San Cristóbal, Patricia de Ceballos, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado venezolano no ha cumplido con las medidas cautelares y de protección de Leopoldo López y Daniel Ceballos, que exigen el cese de los tratos vejatorios, inhumanos y de tortura contra los dirigentes políticos y su familia.

Nota de prensa

“Han pasado tres años y lo que ha hecho el régimen es multiplicar los castigos, la retaliación, amenazas y tratos de tortura contra Leopoldo López. El régimen no ha cumplido con las medidas cautelares de Leopoldo, quien hasta el día de hoy lleva 1125 días preso injustamente, 548 confinado en solitario y 212 aislado por completo en una torre de cuatro pisos. Y esto lo podemos demostrar con la hoja que difundió el gobierno, firmado por el director de Ramo Verde, donde dicen claramente que Leopoldo es castigado y que se encuentra aislado. El Estado reconoció que está aislado, que le roban sus pertenencias y eso es lo que hemos denunciado por todo este tiempo”, expresó Tintori.

Tintori manifestó que a López durante los tres años de encarcelamiento, le han suspendido la visita, la llamada familiar, y lo mantienen en una celda sin contacto con los demás presos. “No tiene una llamada privada con su familia, en las visitas tengo que hablarle susurrando, por 6 meses mis hijos se han quedado esperando a que su papá los llame. Pido sinceridad ante la comisión, tenemos tres años en esta situación y ustedes (Estado) saben que lo único que nosotros tenemos es nuestro amor por nuestras familias, la verdad, nuestra dignidad y él voluntad para lucha por la libertad de Venezuela”.

La activista de derechos humanos denunció que “el régimen miente, manipula todo lo que graban en la celda, para luego decir que se le respetan sus derechos. Si es así, ¿por qué no permiten que periodistas lo entrevisten en Ramo Verde? ¿Por qué solo le permiten acceso a sus abogados y familiares directos? ¿Por qué dan la orden a los custodios de no mirarlo a los ojos ni hablarle? ¿Por qué no dejan que la Cruz Roja lo vea? ¿Cómo es que el fiscal Larry Devoe tiene las cosas personales de Leopoldo que le roban en la celda, sus dibujos, fotos de él en la celda? Porque saben que la orden de arriba es mantenerlo aislado y violarle sus derechos humanos para tratar de doblegarlo”.

Respecto a la denuncia que recientemente realizó Tintori sobre el acoso por parte del canal del Estado en la zona de seguridad del aeropuerto internacional de Maiquetía, la esposa de López aseguró que el representante del Estado ante la CIDH, Larry Devoe, “defendió a los reporteros que me acosaron con cámaras en un área de seguridad donde no está permitido que transiten otras personas que no sean viajeros”, expresó.

Patricia de Ceballos, informó al Comisionado que Daniel Ceballos “ha sido trasladado a seis cárceles del país, aunado a ello las partes del juicio, Procuraduría de la República y el Ministerio Público han pedido la libertad de Daniel y el gobierno no cumple”.

Finalmente, el abogado defensor Juan Carlos Gutiérrez explicó que el castigo constante, el aislamiento y el confinamiento en solitario reiterativo, constituyen un “patrón sistemático severo de aislamiento” y que “ninguna norma dice que este trato puede convertirse en patrón”.