Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 20, 2017 7:05 am

El gobierno guyanés, se ha pronunciado sobre el Proyecto de Acuerdo que cursa en la Comisión de Energía y Petróleo y que aún no ha sido remitido a la sesión plenaria de la Asamblea Nacional para su consideración, en torno a las exploraciones petroleras realizadas en la Fachada Atlántica. E, incluso, el señor Joseph Harmon, ministro de Estado del vecino país, ha declarado personalmente (https://www.youtube.com/watch?v=eKPSU7lxQgg) que los partidos venezolanos tratan de influir en el proceso, evitando Guyana “descarrilarse” respecto al acuerdo que llevará el caso a la Corte Internacional de Justicia.

Nota de prensa

Al respecto, el diputado opositor Luis Barragán ha expresado: “Hemos intentado ser prudentes, esperando el muy debido pronunciamiento del gobierno venezolano. Sin embargo, su silencio obliga, convertido en el mejor aliado de Georgetown. Es demasiado evidente que Guyana ha sido desleal con el Acuerdo de Ginebra, negándose al más elemental deber que es el de la negociación para una solución práctica con el agotamiento de todas las vías posibles, por lo que no previó ni prevé la Corte Internacional de Justicia para zanjar el asunto”.

Prosiguió el parlamentario de Vente Venezuela: “Importa recordar que no se trata sólo del interés de los partidos venezolanos, sino de los diputados a la Asamblea Nacional. Si bien es cierto que el Ejecutivo guyanés tiene por interlocutor inmediato al Ejecutivo venezolano, no menos cierto lo es que cualquier decisión que ambos adopten concerniente a nuestros intereses vitales, debe someterse a la consideración, aprobación o no de la Asamblea Nacional. Y, más allá, es del interés de todos los venezolanos que, tarde o temprano, también pedirán cuenta a sus parlamentarios por lo que se hizo y por lo que se dejó de hacer”.

Finalmente acotó: “Vente Venezuela seguirá trabajando intensamente la materia, sabiendo muy bien que, una vez más, el silencio hace de Maduro el mejor cómplice de los intereses de Guyana”.