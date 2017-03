Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 20, 2017 4:40 pm

El presidente nacional del Movimiento al Socialismo MAS, Segundo Meléndez, denunció que el proceso de renovación de organizaciones políticas es un plan destinado a acabar con el pluralismo político y a cercenar el derecho a la participación y organización política, tal como lo establece la Constitución nacional. “La masacre de partidos políticos planificada por el oficialismo, continúa su curso inexorable con la ilegalización esta semana de otras 5 organizaciones políticas”.

Nota de Prensa

Deploró que esta situación no haya sido abordada de forma “coherente, clara y firme” por los principales afectados. “Algunos partidos han callado, otros han participados y los que han logrado sobrevivir, a quienes aplaudimos, olvidan la gravedad de este plan y se han dedicado a competir entre ellos, como si se tratase de unas primarias y no de un proceso donde está en juego la democracia”.

Aseguró que persistirán en acudir a los órganos del Estado y al propio Consejo Nacional Electoral a exigir rectificación y que se restablezca la constitucionalidad y legalidad de un proceso que vulnera derechos esenciales como el de participación, organización, así como el derecho al pluralismo político. “Insistiremos en la denuncia del fondo de este proceso que busca abrirle el camino a un sistema de partido único claramente antidemocrático”.

El dirigente naranja anunció que en los próximos días plantearán una fórmula que incluya a los partidos que han revalidado, los que no lo lograron y los que están por ser sometidos a este proceso, a fin de tener una posición común, “frente a un problema que no es particular sino de todos los venezolanos”.

Derecho al voto suprimido

Segundo Meléndez advirtió que existe un problema al que le se ha prestado poca atención que tiene que ver con la “supresión en la práctica” del derecho al voto y a elegir, situación que impidió la realización de las elecciones regionales en 2016 bajo la excusa de la crisis existente en el país y de que el ente comicial estaba atendiendo el tema del revocatorio, el cual tampoco se hizo.

“Habían anunciado que se estas elecciones se realizarían en junio de este año. Ya estamos en un avance bien importante del año y sabemos no eso no ocurrirá. Una vez más el Consejo Nacional Electoral le mintió a los venezolanos, cuando tampoco vemos que se estén organizando las elecciones municipales, que deben realizarse en 2017 y deberían estar en proceso”, enfatizó.

Pan ausente

Meléndez calificó de “extrema gravedad” el problema que existe con la falta de pan por ser un alimento básico en la mesa de los venezolanos y señaló que la escasez de los productos para su fabricación, está directamente relacionada con equivocaciones en la conducción de la política económica de Venezuela. “El Gobierno ha pretendido encubrir este problema con el supuesto de una guerra económica, guerra que por cierto, la hace el propio gobierno”.

Condenó las medidas hacia el sector de los panaderos. “Se pretende hacer ver que la escasez de pan es consecuencia de la especulación de los panaderos, razón por la que ahora se les acosa. Esto no resolverá el problema de la falta de pan, por el contrario, se agudizará, porque la experiencia que tenemos es que empresa que es expropiada o controlada por el Estado y por el oficialismo, son empresas que van directamente el fracaso”.