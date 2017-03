Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 20, 2017 2:35 pm

El hijo mayor de Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, decidió hacerse un cambio de look un poco atrevido para su edad, lo que desató una ola de críticas en contra y a favor.

Su padre compartió orgulloso la imagen de Diego con su cabello platinado y de inmediato las críticas empezaron a llover, llegando hasta tal punto de cuestionar la sexualidad del pequeño.

Nacho salió en su defensa y le respondió a todos los que se escandalizaron con esta travesura de adolescente con un contundente mensaje. En la descripción del post que dedicó principalmente a aconsejar a su primogénito, comentó que cuando él tenía apenas 14 años se decoloró el cabello por primera vez y tuvo que esconderlo debajo de un pasamontañas durante dos semanas para que su mamá no lo viera. Además contó que quienes en aquel momento aseguraban que se estaba “descarrilando”, por lucir un aspecto diferente a los estereotipos creados por la sociedad, eran los mismos que ahora presumen que lo conocen desde pequeño.

“¿Saben por qué actuaban así? Porque no habían aprendido que por muy correcta que sea la manera de lucir según la expectativa social, hay un órgano en el cuerpo que no se ve y que su nivel de calidad no la determina lo que se lleva puesto o la manera en que te ves. ¿Cuántos seres humanos vestidos con los trajes más formales y finos han resultado ser unos monstruos para la humanidad? La mayoría de los malos del mundo se visten de cuello y corbata”, detalló el excompañero de Chyno Miranda.

Y continuó motivó a su hijo a ser libre y a poner a su corazón por sobre todas las cosas, para terminar aclarando que Diego es el único de sus hijos al que le ha teñido el cabello contrario a lo que aseguraron varias personas en los pasados días.