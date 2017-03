Publicado en: Opinión

Mar 20, 2017 9:39 am

Cuesta creerlo, y mucho más asumirlo, pero ya no existen dudas, quienes directa o indirectamente dirigen la política nacional, sus allegados y otros conocidos en la vida pública nacional, integrantes de las súper cúpulas, tienen una enfermiza obsesión por el manejo sin control de los dólares que llegan a PDVSA. Ni los más altos prelados de la iglesia católica, han podido exorcizar a estos demonios que destruyen a Venezuela en su afán desenfrenado de corrupción, caracterizado por improvisación, desorden y falta de rendición de cuentas. A ratos se siente impotencia, pero salvar al país de estos depredadores, produce una energía incontenible. De este virus se salvan muy pocos, hasta eruditos con mucha influencia política que se muestran ante el público confundidos, no engañan a nadie, son como zombis infectados que muerden todo a su paso.

Resulta increíble que quienes tienen mayor responsabilidad de proteger al país, tengan tan pocos escrúpulos para que, sin importar que el país termine en banca rota y los venezolanos colonizados por otro país, de manera consciente o inconscientemente, estén detrás de la destrucción del país. Por desgracia hoy existen pruebas que convencen al más incrédulo. Están muy conscientes de lo que hacen, pero su obsesión por seguir usufructuando los dólares que llegan al país a través de PDVSA, los convierte en personas irracionales y no están dispuestos por nada, ni por nadie, a ceder el manejo de esos recursos que son públicos, pero que ellos los manejan como propios. Poco importa que los venezolanos coman basura o que PDVSA haya pasado de ser una de las principales industrias del mundo, a base de planes razonablemente bien elaborados y ejecutados, a una de las peores, gobernada como todo el aparato público por la improvisación, aliada inseparable de la corrupción y su modus operandi, la adjudicación directa de obras y servicios con licitaciones amañadas con la argucia de la “emergencia” para favorecer amigos o socios políticos. Como consecuencia de esta práctica, PDVSA y las empresas del país, están amenazadas de convertirse en un amasijo de chatarra inservible debido a su obsolescencia tecnológica. Esto es inaceptable para quienes aman este país y están decididos a luchar por su recuperación.

SUPER CUPULAS PRINCIPAL AMENAZA PARA EL FUTURO DE VENEZUELA

La obsesión por el control de los dólares de PDVSA es la principal y más importante amenaza que tiene la República de Venezuela para su futuro. Se han creado dos de los peores demonios, el DEMONIO DEL RENTISMO PETROLERO que infecta a todos los partidos políticos y el DEMONIO DE LA ADJUDICACION DIRECTA, que infecta a todos los administradores de recursos públicos, juntos destruyen aceleradamente el cuerpo social del País.

Para apoderarse de PDVSA y demás órganos de la administración pública, han tenido que eliminar todo intento de planificación y rendición de cuentas en cualquier instancia de gobierno en el país. Alcaldías, gobernaciones y ministerios son ejemplos de esta nefasta práctica antinacional, ellos saben que planificar significa, tener que permitir a los ciudadanos acceder a la información de las cuentas públicas y eso es precisamente lo que evitan a toda costa, a pesar de ser una obligación de orden legal facilitar el acceso a los asuntos públicos. Esto explica la actitud concertada de personajes ligados a la vida pública, de negarse a siquiera responder, porque ninguna autoridad municipal, estatal o nacional, cumple con lo dispuesto en el artículo 299 constitucional, a pesar de la crisis y el caos reinante, y no obstante ser este artículo, cabeza del Título VI y Título I, que describe el Sistema Socio económico de la Republica.

Aplicar el método de la Planificación Estratégica democrática, participativa y de consulta abierta para la promoción del desarrollo armónico de la economía del país, y en particular, para alcanzar los objetivos específicos de desarrollo socio económico, tales como, la creación de nuevos empleos, alto valor agregado nacional, mayor calidad de vida para la colectividad y fortalecimiento de la soberanía económica del país; para así a través de ellos, los objetivos generales, un desarrollo humano, una vida digna y provechosa para la colectividad y una justa distribución de las riquezas, es lo que han hecho de manera permanente y sistemática todos los países de la región y del mundo con excelentes resultados en su desarrollo socio económico.

LUIS VICENTE LEON MIENTE

A pesar de su influencia política no creo que este consumado analista, forme parte de las súper cúpulas, pero mintió esta semana en una conferencia en la Embajada de Japón en Caracas, cuando dijo, “que Venezuela con la ayuda japonesa podría mejorar su productividad”, eso es falso, porque sin Planes y rendición de cuentas, ni Japón, Alemania o cualquier país, por mucho que sepa de productividad, podrá ayudar a nuestro país. Hay que tener cuidado en no ser tonto útil de los corruptos y hacerle más daño al país, al distraer la atención y enfoque sobre la verdadera solución que está en la Planificación Estratégica de consulta abierta. Es increíble que un analista como el, no pueda ver que sin planes no habrá desarrollo productivo en el país.

HERRAMIENTA CONSTITUCIONAL CONTRA LA CORRUPCION.

La Planificación Estratégica además de ser una inmejorable herramienta para lograr los objetivos que se pueda plantear alcanzar cualquier persona, empresa, ciudad, estado o país, también representa una excepcional herramienta en la lucha contra la corrupción, porque obliga a los administradores de recursos públicos a realizar concertar objetivos de desarrollo con los representantes de la iniciativa privada, realizar consultas abiertas para la aprobación de los proyectos de impacto social y económico, hacer la asignación presupuestaria y rendir cuenta. Todas las instancias de gobierno, alcaldías, gobernaciones y ministerios están obligadas a llevar ante sus respectivos Consejos de Planificación, todas las propuestas de Planes de desarrollo socio económico, y acordar en su seno los objetivos en conjunto con los representantes de la iniciativa privada.

PLANES ESTRATEGICOS, LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN PAISES EXITOSOS.

Mientras que en Venezuela las súper cúpulas no permiten que se aplique, en la mayoría de países del mundo, la Planificación Estratégica ha sido asumida para lograr muy buenos resultados en sus procesos de desarrollo socio económico. Los ejemplos se observan por doquier. Hasta los países más pequeños y pobres de Centroamérica como Costa Rica presentan grandes avances en el proceso de adaptación tecnológica en sus procesos de gestión pública y producción; también se destacan Miami como la segunda ciudad de mayor crecimiento económico de los Estados Unidos de Norteamérica, Namibia en África, Singapur en Asia, Barcelona en Europa, Lima, Guayaquil y Medellín en Suramérica, todas ganando premios internacionales en distintos indicadores de desarrollo socioeconómicos de carácter sostenible, y en todos los casos gracias a planes estratégicos de desarrollo de consulta abierta con objetivos concertados entre el sector público y privado.

Venezuela iniciara su proceso de recuperación en el momento que la mayoría de los venezolanos luego de conocer y entender, los beneficios de la Planificación Estratégica, exijamos a los gobernantes de turno presenten sus planes y rindan cuenta de los mismos.

