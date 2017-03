Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 20, 2017 8:45 am



La situación con la escasez de gasolina cada vez recrudece más. Conductores de Barquisimeto y Cabudare reportan a través de las redes sociales enormes colas para surtir gasolina a sus vehículos. Sin embargo eso no es todo. Este lunes la novedad de la situación es que algunas estaciones de servicios están surtiendo solo 20 litros por vehículo por “racionamiento”, reseña El Impulso.

Aldhit Mendoza es un taxista que hace vida en Barquisimeto, se levantó este lunes a las 4 de la mañana para recorrer la ciudad en busca de gasolina. A las 7 de la mañana encontró una estación de servicio en la Av. Lara con gasolina. Estando en la cola nadie sabía cuál era la nueva modalidad de venta. Solo al llegar al surtidor se enteró que solamente podía comprar 20 litros.

“No es justo, soy taxista si no tengo gasolina no trabajo, si no trabajo no como. Mañana tengo que volver a venir a calarme la cola otra vez para echar gasolina. Esto se lo llevó el diablo”, dijo el usuario.