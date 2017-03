Publicado en: Entretenimiento, Titulares

La estrella del reality show contó con detalles todo lo que vivió el día que fue atacada por un grupo comando en París.

“Me tomó por las piernas y yo no llevaba ropa interior. Me arrastró hacia él en la cama y pensé: “Ok, va a violarme, este es el momento en que va a violarme, lo sabía'”, contó entre lágrimas Kim Kardashian.

“Me preparé mentalmente para ser violada. Pero no lo hizo. Me ató las piernas y me apuntó. En ese momento pensé que me mataba. Estaba segura de que iba a dispararme en la cabeza”, continuó entre lágrimas su relato.

La mediática reveló que en ese momento sólo pensó en rezar: “Rezaba por Kourtney, para que pudiera tener una vida normal luego de que encontrara mi cuerpo en la cama”.

La estrella de la telerrealidad agradeció vía Twitter el “difícil e increíble trabajo” de la policía francesa.

“A la policía francesa, gracias por su difícil e increíble trabajo”, tuiteó la esposa del rapero y productor estadounidense Kanye West. Un mensaje que la policía nacional francesa retuiteó.

La noche del 2 de octubre pasado, cinco asaltantes neutralizaron al vigilante nocturno del palacete del centro de París en el que se alojaba la estrella. Luego, dos de ellos, enmascarados, subieron al apartamento.

Tras sacar un arma y atar y amordazar a la víctima, salieron con un botín de joyas valorado en nueve millones de euros.

La investigación condujo a una amplia redada en Francia a principios de enero que terminó con la inculpación de diez sospechosos, nueve de los cuales fueron detenidos preventivamente.

Hasta la fecha, los investigadores han hallado grandes sumas de dinero pero no han encontrado el rastro de las joyas.

