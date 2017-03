Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 20, 2017 11:45 am

En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido para los tachirenses conseguir artículos de aseo personal. Y es que antes, productos como el jabón de baño, champú, desodorante o crema de dientes estaban al alcance de los consumidores en los anaqueles de los comercios y a precios regulados. Ahora están en manos de los revendedores o bachaqueros, a precios exorbitantes, y quien los adquiere corre el riesgo de llevarse un buen artículo o de ser estafado, reseña La Nación.

“Es que uno ha cambiado hasta sus hábitos de higiene. Yo trato de usar poco el desodorante, para no gastarlo rápido. Si antes me aplicaba bastante y hasta tres veces al día, incluso después de bañarme, ahora solo lo hago una vez, porque no se consigue y quien lo tiene quiere pedir hasta 5 mil bolívares, por uno pequeño, de bolita, porque los que vienen en crema o aerosoles son impagables”, comentó Carmen Lara, mientras buscaba un desodorante para su hijo adolescente.

La crema de dientes en el mercado negro se vende desde 3.500 bolívares, dependiendo de la marca y la presentación.

En algunos comercios chinos se pueden conseguir desodorantes de marcas poco comunes a partir de los 5 mil bolívares. En los buhoneros del centro, y frente al terminal de La Concordia, los precios varían, de acuerdo con la presentación. Los de bolita (30 ml) oscilan entre 3 y 4 mil bolívares, marcas como Yodora, Dove, Rexona, Lady speed stick y Balance. También venden unos en sobre, a 1.000 bolívares cada uno.

“La buhonera me dijo que no traen en crema porque son muy caros, más o menos 15 mil pesos, y al cambio, imagínese. Los de aerosol también son muy costosos”, dijo Betzabeth Ramírez, quien estaba buscando un desodorante para dama, marca Rexona de bambú y en crema.

En cuanto a los jabones de baño, quizás ha existido más variedad, ya que se consiguen importados y artesanales; caso de algunas perfumerías, donde ofertan los de avena y azufre a partir de 2 mil 500 bolívares la unidad. En otros comercios formales hay paquetes de tres jabones que superan los 7 mil bolívares.

“Uno lo piensa dos veces para comprar un jabón que sobrepasa los 2 mil bolívares. Lo bueno es que dura, pero igual, la inversión es alta. Aparte, las marcas son poco conocidas y lo ponen a pensar a uno, si llevarlo o no. Sin embargo, al sacar la cuenta, sale más barato que pagárselo a los bachaqueros al doble de ese precio”, comentó Diana Merchán.

En el caso del champú, apareció a inicios de año en una reconocida cadena de farmacias la marca Head & Shoulder, a 3 mil 400 bolívares la presentación de 400 mililitros. No obstante, como no todo el mundo tiene acceso, ya que llega en pocas cantidades, la opción es repagarlo, hasta en 6 mil bolívares, o buscar otras opciones, como el champú profesional sin sal, cuyo costo va desde 3 mil hasta 12 mil bolívares, o los sobrecitos que venden los buhoneros en Bs. 1.000.

Otro producto, que sin duda es indispensable para las familias tachirenses, es la crema de dientes, que a precio regulado apareció la última vez entre 1.600 y 1.980 bolívares. No obstante, en los comercios no se expende con frecuencia. De allí la necesidad de algunos de pagarla a los revendedores.

Más en La Nación.