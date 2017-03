Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 20, 2017 1:29 pm

Cuando consultamos a la gran mayoría de venezolanos, que se identificaron con una presunta revolución bolivariana, éstos sienten frustración, están decepcionados porque no mejoraron su calidad de vida y transitan por una crisis interminable, se ven impactados por la escasez de alimentos y el ascenso social no llega, así lo sostuvo Roberto Smith, quien dijo que ello demuestra que “en Venezuela no hay revolución ni mucho menos bolivariana”.

“No reconocen al poder legislativo y lo acorralan. Suprimen los poderes y su autonomía dándole más fuerza al ejecutivo. Evaden los comicios y salidas electorales constitucionales. Reemplazaron un gobierno, para caer en la mayor corrupción que se haya conocido e impulsaron un sistema político arcaico, ineficiente y no sustentable llamado socialismo del siglo XXI, que ellos mismos omiten”, aseveró.

Por otra parte, Smith lamentó que “han hecho más pobres, a la mayoría de los ciudadanos venezolanos obligándolos a inscribirse en listados, sacar carnets y ser reconocidos, por una élite que los manipula. Y en materia económica expropiaron tierras y empresas para hacerlas improductivas, dilapidaron cientos de millones de dólares, y la merma en uso, y consumo, de bienes y servicios es notoriamente trágica. Y además no son republicanos, porque anteponen sus intereses partidistas y de grupo antes que los del país. No son demócratas”.

Concluyó afirmando que los mejores tiempos están por venir, que viene la mejor Venezuela, con justicia, libertad y progreso, y que en definitiva “la revolución bolivariana no existe, es una estafa histórica. Y lo propio sería dejarlos de llamarlos revolucionarios y bolivarianos.”