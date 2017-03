Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Cantautora, actriz y animadora venezolana. Radicada en Chile hace 13 años, un país que le ha brindado grandes oportunidades para desarrollar su talento. Una de las voces más virtuosas del mercado musical venezolano, según los expertos en la materia; con un timbre de voz propio que la hace merecedora de dicho halago. Inició su carrera en Estrellas de la Música (2002) Caracas, Venezuela. Este sería el primer paso hasta recalar en el Festival de Viña del Mar 2003 donde obtuvo el segundo lugar. Más adelante conseguiría el primer lugar del concurso Símbolo Rojo 2008 en Chile.

Su carrera como actriz en películas, novelas, teleseries ha sido sobresaliente. Entre ellas destaca su participación en Salty, película de Hollywood protagonizada por el actor español, Antonio Banderas. También destaca su participación en Sitiados, serie de Fox Internacional y la teleserie “Preciosas” de Canal 13.

Inspirada en la crisis política y social que atraviesa Venezuela, Simoney recientemente dedica unas líneas musicales al presidente de la República, Nicolás Maduro, donde deja saber su descontento como ciudadana, siendo la voz de muchos paisanos que no pueden o no saben cómo expresarse:

“A ti no te importa nada, sólo quieres más y más y más poder. Es que a ti, no te pesa el alma, tu no escuchas, tu no miras, tu no ves…..A ti el hambre de un niño te da lo mismo, los enfermos no te causan compasión. Ándate”.

13 años lejos de casa, de seres queridos y buenos amigos, ¿Qué más extraña de la añorada y vieja Venezuela donde creciste?

“Por fortuna hace tres años traje a mi núcleo familiar a vivir a Chile. Ellos eran lo que más añoraba. Pero hay cosas que anhelo y no puedo traerme, como el clima, el Cerro Ávila, los colores de la naturaleza, las playas calentitas, las rumbas, los tambores y los amigos que hoy día están regados por todo el mundo”.

Para nadie es un secreto la difícil e insostenible situación que hoy vive el País, ¿Qué te inspiró a alzar la voz y hacer una queja ciudadana con tu arte?

“La tristeza, la frustración y la impotencia me llevaron a escribir “Ándate”. Recuerdo que la hice como en 10 minutos, de un solo impulso y con mucha emoción. La grabé el mismo día, acompañada de una amiga del Perú y un amigo Chileno. Tenía la necesidad de conectarme con toda la gente que la pasa mal fuera y dentro del país, tenía la necesidad de protestar, de decir lo que siento, lo que pienso y lo que quiero”.

Venezuela, una tierra bendecida por Dios, donde nacen las Orquídeas, tus calles, las playas, la montaña, tu comida favorita, tantas cosas. ¿Existiría la posibilidad de volver en algún momento a tu País?

“Espero que sí. Sin embargo, todos los que vivimos afuera, sabemos que hay que trabajar muy duro para mantener a la familia, por lo que viajar no es una opción muy frecuente, además, la inseguridad es otra barrera. Que vergüenza que convertimos el paraíso en un infierno, y digo convertimos, porque más allá de buscar un responsable (que sí que los hay) es momento que todos hagamos algo: menos silencio, menos indiferencia, menos olvido”.

