Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 20, 2017 1:04 pm

Los choferes de las rutas de autos por puesto, buses, microbuses y taxis entraron a las últimas 24 horas del plazo que la Central Única del Transporte dio a las autoridades, que rigen este servicio, para reunirse con ellos a discutir la problemática que atañe al sector, reseña Panorama.

Erasmo Alián, presidente del gremio zuliano, anunció el pasado viernes que daban un plazo de 72 horas, las cuales vencen a las 12:00 de la noche de este lunes, para que el ministro Ricardo Molina se siente con ellos a analizar varios puntos como son la escasez de repuestos automotrices, la especulación en las autopartes y la implementación de la tarjeta inteligente para el cobro del medio pasaje estudiantil.

“Si para el lunes (hoy) no tenemos ninguna respuesta habrá un paro general de 24 horas en todo el Zulia, según la agenda que acordamos en una asamblea representantes todos los choferes de transporte en el estado”, dijo Alián el pasado viernes 17 de marzo.

Choferes de varias rutas ya están anunciando el paro de este martes con letreros en sus parabrisas. Manuel Ferrer, de por puestos La Limpia, dijo que no solamente es la escasez de repuestos y la especulación la causa de su protesta, sino también “la inseguridad que todos los días nos quita el fruto de nuestro trabajo y en muchos casos, la vida de compañeros”, sostuvo.

Según Alían será una paralización total del transporte que comenzará a las 5:00 de la mañana de este martes 21 de marzo en Maracaibo, San Francisco, toda la Costa Oriental y Sur del Lago, Machiques y Rosario de Perijá, Mara, Guajira y Jesús María Semprún.

María Barboza, pasajera de la ruta La Limpia, no está de acuerdo con el paro pues considera que los usuarios no tienen la culpa de nada, pero apoya a los choferes en su lucha. “Ellos tienen razón, pero deberían ir a protestar en el Ministerio del Transporte, no parando el transporte porque lo necesitamos todos los días”, señaló.