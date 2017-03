Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 20, 2017 9:06 am

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó en Twitter de “noticia falsa” las acusaciones de que su equipo de campaña trabajó con Rusia, que según las agencias de inteligencia intentó intervenir en la carrera electoral a favor del magnate republicano. EFE

El tuit de Trump se produce en momentos en que los directores de la policía federal (FBI) y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se disponen a comparecer ante el Congreso sobre la presunta colusión de Trump con Rusia y la explosiva acusación del mandatario de que su antecesor Barack Obama le pinchó los teléfonos durante la campaña.

El ex director de inteligencia “James Clapper y otros afirmaron que no hay pruebas de una colusión de Potus (siglas de “President of the United States, ndlr), con Rusia. Esta historia es NOTICIA FALSA y todo el mundo lo sabe”, escribió Trump en la red social.

“Los demócratas inventaron e impulsaron la historia rusa como excusa por haber realizado una terrible campaña. Gran ventaja en el Colegio Electoral & perdieron!”, agregó.

