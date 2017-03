Publicado en: Titulares, Turismo

Mar 21, 2017 9:16 am

En algunas ocasiones es preferible hacer un viaje “all inclusive” y en otras es mejor elegir un hotel común. ¿De qué depende esta elección? Los factores son muchos, como viajar con niños o personas con problemas de salud. Los intereses del viaje, el presupuesto que se tenga y los hábitos familiares también pueden ser factores determinantes. Por eso, con esta columna te ayudaremos a elegir la mejor opción para ti. aerolatinnews.com

Factores a tomar en cuenta si te conviene un hotel estándar o uno con todo incluido

¿Viajarás con niños?

Una de las maneras más idóneas para decidirte por un hotel “all inclusive” o uno estándar es poner en perspectiva si viajarás con niños. Los niños no comprenden mucho eso de economizar en un viaje y querrán disfrutar todas las diversiones que ofrece el hotel, posiblemente querrán comer mucho postre y se antojarán de cualquier tipo de comida sin ver los precios. Es cierto que puedes educar a los niños para que no se antojen de todo, pero también es cierto que si deseas tener un viaje sin tener que estar diciendo “no” a todo (cosa tan habitual el resto del año), un all inclusive que acepte niños será una excelente opción. De hecho, hay algunos hoteles all inclusive como el Oasis Cancún (http://bit.ly/2nbXEBx) que cuentan Sala de juegos para Niños o Servicio de niñera, lo que te permite tener momentos más tranquilos con el resto de los pasajeros mientras los infantes se divierten y hacen nuevos amigos.

De acuerdo a los intereses del viaje

Otra forma de seleccionar si será mejor un “all inclusive” o un hotel común es tomando en cuenta el interés del viaje para el grupo familiar. Si deseas viajar para hacer turismo, conocer la ciudad y piensas estar más afuera del hotel que adentro, lo más recomendable es que elijas un hotel estándar.

De esta manera tendrán la oportunidad de comer durante el itinerario que se planteen cada día sin tener que regresarse al hotel para almorzar o cenar. Claro que puedes decidir comer fuera del hotel “all inclusive” sin que pase nada, pero los costos de tu viaje serán muchísimos más altos sin justificación.

Asimismo, si tu intención es relajar, no preocuparte por nada, desconectar de todo y no perder comodidades -mas bien lo contrario- siempre será preferible un hotel todo incluido.

De acuerdo a la salud de los viajeros

Si alguna de las personas que va a viajar tiene problemas de salud como diabetes, tensión alta, problemas cardiovasculares o tiene sobrepeso y obesidad, es preferible elegir un hotel estándar por su salud. En los hoteles “todo incluido” existe una tentación constante de abusar de la comida, beber licor en exceso y quedarse descansando todo el día sin moverse para nada, ni siquiera para salir a comer. Unas vacaciones deben ser tomadas para mejorar la salud y bajar el estrés, no para producir efectos contrarios.

Elige de acuerdo a tu presupuesto real

Lo primero que debes hacer es sincerarte con respecto al presupuesto con el que cuentas para el viaje. Hay dos cosas que deberás tomar en cuenta. La primera, es saber qué incluye “all inclusive”, ya que existen muy buenos planes que incluyen hasta las excursiones, pero pueden ser muy costosos para ti. Lo recomendable es que incluya las comidas, por lo menos desayuno y cena, con un buen desayuno solo tienes que picar un poco a la hora de almuerzo y regresar al hotel para cenar bien…