Publicado en: Nacionales, Titulares

Mar 21, 2017 7:40 pm

Delvalle Martínez y Josefina Rosales, se desmayaron en la cola en la que amanecieron este martes para cobrar la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss).

Las dos abuelas tenían más de ocho horas a las puertas del Banco Bicentenario en el Paseo Meneses de Ciudad Bolívar, donde no había dinero ni siquiera para pagarles.

La mayoría de estas abuelas y abuelos llegan poco antes de las cinco de la mañana a la entidad bancaria, donde siempre es lo mismo: No hay depósito para pagar las pensiones.

El descontento de algunos abuelos se hace escuchar. Manuel manifiesta su malestar con el gobierno, y afirma que aparte que es un pago que no les permite cubrir muchos de sus gastos, hay veces que deben regresar a sus casas sin sus pagos. Todo por que el banco no tiene dinero.

Dijo que ya no come bien, y menos puede comprar algunas de sus medicinas con lo poco que recibe de pensión. Se queja del monto, más no del beneficio otorgado a través de la misión Amor Mayor.

José Castellanos, coordinador general regional del comité de los derechos humanos en defensa de los pensionados, jubilados, y adultos mayores, denunció que está no es la primera vez que se atropella y maltrata a los beneficiarios de pensiones en esta entidad bancaria, donde nunca hay dinero para pagarles.

Lamentó que estos adultos mayores, muchos de edad muy avanzada, sigan siendo sometidos a tener que sufrir horas y horas de espera, para poder cobrar su pensión.

“Estos abuelitos y abuelitas llegan bien temprano, algunos solo con un cafecito en el estomago, sin desayuno, pasando horas parados y bajo el sol, para poder tener su dinerito”, dijo.

Castellanos fustigó que en esta entidad bancaria se tenga que esperar por una remesa, que sólo ocasiona retraso en el pago de pensiones. Dijo que no fue sino hasta las dos de la tarde cuando se comenzó el pago de pensiones para más de mil abuelos y abuelas que estaban en cola.

Advirtió que otra vez muchos de ellos quedaran en “cola” para otro día, puesto, que como siempre el dinero depositado no alcanza.

Castellanos hizo un llamado al defensor del pueblo en el estado Bolívar, Orlando Alcalá, a intervenir en esta problemática donde se violentan los derechos de miles de adultos mayores.