Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 21, 2017 12:44 pm

Vicepresidente de la comisión Energía y Petróleos y diputado de la Asamblea Nacional, Elías Matta, declaró que Petróleos de Venezuela ( Pdvsa) no ha dado información dentro de Venezuela, no obstante Argus Media, medio internacional especializado en materia petrolera, publicó que Pdvsa reconoció que el plan de expansión siembra Petrolera ha sido un fracaso.

“Mucha cháchara le dieron al supuesto Plan Siembra Petrolera, se habían puesto como meta llegar a una producción de 6 millones de barriles de petróleo en el año 2019 primero, luego la modificaron para el 2021, pero finalmente esta meta ha sido modificada dramáticamente y ahora pretenden producir cerca de tres millones ciento ochenta mil barriles para el año 2025, una reducción del cien por ciento de la meta y además extienden el plazo cuatro años más”.

Durante todo el año 2016 en la Asamblea Nacional, y en específico en la Comisión de Energía y Petróleo venimos alertando del retraso que presentaba el Plan Siembra Petrolera, pero lamentablemente las autoridades nunca nos escucharon, hoy lamentablemente la realidad pudo más que la ficción, y el plan ha sido modificado dramáticamente. Recientemente alertamos al país de la caída en la producción , del 2005 al 2016 según cifras oficiales se han perdido alrededor de ochocientos mil barriles (800.000) de producción por día, sin embargo, el gobierno nacional hizo caso omiso al alerta que hicimos, esa cifra de producción en un año representa cerca de 12.000 millones de dólares a los precios promedios del barril hoy. En el año 2017 la caída continua en los dos primeros meses van 67.000 barriles más de caída, actualmente Pdvsa produce un millón novecientos ochenta y siete mil barriles.

“La modificación de los planes de expansión de Pdvsa demuestra una vez más que nosotros teníamos razón. La ley que aprobaron en el 2009 para expropiar la empresas de la costa oriental del lago y Monagas fue un error falta, además de prohibir las labores de las empresas privadas en las actividades conexas, esto trajo como consecuencia una caída excesiva en la producción principalmente de crudo liviano, que hoy tenemos que importar para mezclar los crudos de la faja, ocasionando excesivos gastos en dólares por parte de nuestro país en momentos tan difíciles”.

Otra información que aparece en la nota publicada por argusmedia.com informa que no hubo interés por parte de las grandes empresas petroleras con respecto a la inversión de los nuevos mejoradores de crudo pesado que se iban a realizar en la Faja petrolífera del Orinoco. Exigimos que Pdvsa informe al país sobre estos hechos pero no a través de medios internacionales, sino que le de la cara a los Venezolanos en la AN.

“Vamos a llevar este tema a la comisión de energía y petróleo para que se abra una investigación y el país sepa cuáles son los verdaderos planes que tiene Pdvsa. El ingeniero Rafael Ramírez anunció el plan de siembra petrolera con bombos y platillos para que finalmente los seis millones de barriles por día se esfumaran, otra mentira más del Gobierno.