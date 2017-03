Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 21, 2017 7:36 pm

Algunas medicinas reaparecieron en las farmacias, sí, pero a precios de mercado negro. ¿Por qué?… ¿no se supone que hay un dólar asignado para la importación de medicinas? ¿Qué es de la vida de aquel famoso dólar DIPRO? ¿Qué fue aquellas boticas socialistas que abastecerían de medicinas a bajos precios a los habitantes de las barriadas del país? ¿Alguien tiene la llave de los candados que condenan sus puertas? La salud, que en “socialismo” debería ser un derecho de todos, cada vez es más excluyente en Venezuela porque sólo pueden acceder a ella quienes tienen mucho dinero, cuentas en dólares, o familiares en el exterior para socorrerlos. Pero no porque los galenos ni los farmaceutas sean unos mercaderes de la salud, sino porque no existe manera de adquirir insumos médicos, tecnología de punta o al menos eficiente ni medicinas en bolívares pues Venezuela, un país con mucho potencial y gente buena, con casi 18 años de “revolución” hoy solo produce petróleo. Laboratorios venezolanos, que sepamos, no hay.