Se trata de que el régimen baile al son del ciudadano.

Hola que tal mi GENTE, estamos viendo como el país cogió un rumbo que muchos pensaban no seria así, es que si le preguntaban a alguien por allá por el mes de agosto del año pasado en vísperas de la gran toma de Caracas, la cual fue el 1 de septiembre, de seguro por su mente no pasaba esto que ahora estamos viviendo, la gente fue convocada a la capital ese día y la población cumplió, quienes no cumplieron fueron los que luego se fueron a negociaron con el gobierno, y sé que lo que escribo es fuerte, pero nada es tan fuerte como las penuria que sufre el país en este momento.

En días pasados, el secretario general de PJ Tomas Guanipa dijo “nosotros podemos hacer una elección primaria sin ningún problema con nuestras propias capacidades y haciéndolo muy ciudadano, para demostrar que podemos hacerlo rápido, de forma eficiente y de forma transparente, y darles una lección tanto al CNE como al Gobierno de lo que es hacer un proceso democrático entre nosotros mismos”.

Bueno el sábado y el domingo el sr Guanipa junto con su partido estuvo validándose con ese CNE.

Aquí es donde viene mi pregunta ¿Y por qué no hacemos una constituyente originaria sin el CNE? Lea recuerdo nuevamente la hoja de ruta de la MUD el año pasado ustedes amigos míos vieron cuando se dijo que se iba a solicitar la renuncia de Nicolás, luego la enmienda, y después el referéndum, y si el gobierno se burlaba de esas salidas electorales nos veríamos en la necesidad de ir a una constituyente que era la única que estaba a salvo de los poderes constituidos, palabras del otrora secretario ejecutivo de la MUD, Chuo Torrealba dixit.

Pues bien a la hora de ir a la constituyente traicionaron su hoja de ruta y también al país y fueron a negociar con el régimen y se sentaron en un dialogo que no llegó a nada, y digo NEGOCIAR porque eso fue lo que ocurrió, reciente leí una entrevista que le hizo mi amiga y colega, Nitu Pérez Osuna al diputado Rosmith Montilla quien le dijo que desde el SEBIN vio, por ejemplo, cómo se cocinaba el diálogo, cómo “algunos factores de oposición” jugaron con la desgracia y horror del preso político y les vendieron a Zapatero como mediador de ese fulano diálogo que derivó en oxígeno al gobierno y la cárcel a más políticos.

Entonces, ¿usted me dirá a quien le creemos? Montilla es un diputado de la MUD y está allí en el parlamento viendo todo lo que ocurre, como por ejemplo, esto que le dijo también a Nitu, como parlamentario he observado cómo hay bloques que empujan por la salida porque Maduro no es presidente porque abandonó el cargo, pero hay otros que dicen bajito que eso fue algo protocolar.

Realmente eso a mí me resulta bien vergonzoso por no decir otra palabra, ¿no se atreverá? o si Tomas Guanipa a desmentir al diputado Mantilla, cuando yo le pregunto a Guanipa porque mejor no hacemos una constituyente sin el CNE se lo digo desde la legalidad, allí están los artículos 347, 348,349 y 350 de la CRBV, claro que no me tomara la palabra ya que eso lo dejaría al desnudo a él y al resto de cómplices que desean que esto llegue tranquilamente al 2018 y así darle más tiempo a este desastre en el que vivimos, allí están validando partidos con ese mismo CNE al que tanto cuestionan pero avalan, con una constituyente originaria el CNE, el TSJ y todos los poderes constituidos serán historia, un amigo me dijo que este proceso de validación es para complacer al gobierno a ver si así les da las elecciones regionales, ¿de verdad como complaces tu al que te está matando de hambre?

También me dijo que hay demasiado descontento en la gente y que esto no es Cuba, bueno de que esto no es Cuba llevo ya 18 años escuchándolo, señores no se trata de bailar al son del régimen, es que el régimen baile al son del ciudadano, y eso se logra empoderándonos de valor y tirar el miedo para atrás y hablar de libertad, si de constituyente como libertad, podemos hacer una constituyente originaria sin ese CNE y lograr salir de este hueco, solo basta que usted qué me lee lo crea, y se sacuda esa burundanga de la cual les hable en el articulo pasado.

