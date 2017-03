Publicado en: Actualidad, Economía

Mar 21, 2017 11:24 am

El gobierno venezolano en ningún momento se ha detenido a analizar cuales son los orígenes de la inflación, porque les interesa es aplicar a problemas complejos soluciones simples, asegura el economista y profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), José Manuel Puente. Así lo publica El Impulso.

Como ejemplo señala que ante la inflación, habla de especulación; ante el desabastecimiento, señala acaparamiento; recesión de la economía, guerra económica, entonces cuando se les da soluciones simples a los problemas complejos no logras entender el problema y no puedes solucionarlo, porque no sabes cuál es su verdadero origen.

Al referirse a las razones que pueden originar un proceso inflacionario, Puente señala que por el lado de la oferta se puede tener una serie de presiones por el lado del costo; en cuanto al tipo de cambio, este se ajusta, particularmente el paralelo que determina muchos de los precios de la economía y tiene un impacto en la inflación, como se ha podido observar en los últimos tres años. La indexación, se ajustan los contratos de alquileres y por consiguiente también hay un impacto inflacionario. Costos laborales, si de manera caprichosa, sistemática, aumentas salarios tratando de compensar incrementos de inflación, eso es como pretender apagar el fuego echandole gasolina, porque estos aumentos se traladan vía precios y generan más inflación; aumento de los insumos, el tema de las expectativas.

“Hay un ciclo que causa mucho impacto que son las expectativas muy negativas de los agentes económicos, si éstos esperan que la inflación del próximo año sea alta, esto se convierte en una especial de profecía autocumplida y ciertamente genera presiones inflacionarias”, asegura.

Déficit fiscal creciente

Advierte asimismo, que por el lado de la demanda hay una cantidad de hechos que están presentes en el caso venezolano como gasto público, financiamiento del déficit y emisión monetaria.

“En la medida en que un gobierno gasta más de lo que le ingresa, genera grandes volúmenes de déficit fiscal, y el BCV vía emisión monetaria financia esos déficit fiscales, eso genera presiones en los precios, es decir tienes una inyección de gasto público por la vía fiscal y cuasifical, que impacta los precios y esto ha hecho que en los últimos cuatro años, Venezuela tenga la inflación más alta del mundo”, señala Puente.

Advierte es que el problema es que el Ejecutivo y los hacedores de política económica, en ningún momento se pasean por estos argumentos técnicos empíricos, que todo analista económico, presidente del BCV o ministro de Finanzas tendría que verificar si se están cumpliendo en su país.

“Si piensas que todo esto es producto de la especulación, es porque no entiendes el problema, y si no entiendes el problema, nunca vas a poder controlarlo y Venezuela va a seguir estando, por muchos años más, entre las 10 inflaciones más altas del mundo”, asegura.