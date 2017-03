????????PUERTO RICO???????? #YoSoyBoricua #PaQueTuLoSepas #TeamRubio #LosNuestros #CapsOn #PR #PuertoRico #BaseBall ??#Pelota & Yes that is my????on the table! #VamoArriba ????????????????????????????????#EsooEhh #EstosSonLosMios

A post shared by Dayanara Torres (@dayanarapr) on Mar 20, 2017 at 9:18pm PDT