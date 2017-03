Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 21, 2017



Para el secretario general de Primero Justicia en Vargas, Omar Veracierto, el monto de 4.986 validantes, demuestran el apoyo y la preferencia que tiene el pueblo de Vargas por Primero Justicia “que se consolida como la primera fuerza política del estado”.

Veracierto aseguró que la estructura del partido mostró su fuerza durante el proceso de validación, donde contaron con equipos desplegados, movilizando y buscando gente, haciéndole frente a los abusos del Consejo Nacional Electoral.

“A pesar de todo este proceso corrupto, delincuencial y cuesta arriba que colocaron con la validación cumplimos, y no solamente cumplimos nosotros, cumplió Vargas, Venezuela, es la continuación de una película que se inició el 6 de diciembre donde la gente en Vargas se decidió a que este estado tiene que cambiar y va a cambiar”.

Manifestó que su exigencia es que se convoque a elecciones para que sean los ciudadanos quienes decidan el futuro y quienes gobernarán para ese futuro en nuestro país, resaltando su apoyo a que la Unidad Democrática realice primarias para todos los cargos de elección.

“La validación de Primero Justicia no significa más que una nueva derrota para el gobierno nacional, para el gobierno de Maduro, de Carneiro y de Alcalá, quienes con triquiñuelas trataron de entorpecer el proceso pero no lo lograron, porque fue más importante la voluntad de la gente, que las ganas de ellos de que la gente no participara”.

Agradeció al pueblo de Vargas por la confianza, “nunca los vamos a defraudar, Primero Justicia esta al frente de la lucha por la democracia y para resolver los problemas de la gente”.



Nota de prensa.