Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 21, 2017 9:05 pm

Para saber si eres un alma vieja, existen diferentes características, por ejemplo: saber adaptarse a la vida, tener una visión más global de los problemas, sufrir demasiado, son personas muy sabias pero pueden ser un poco oscuras en algunas ocasiones. Saben que la vida es muy corta y tienden a observar todo lo que los rodea, no son materialistas, son muy espirituales, les gusta el conocimiento, se sienten como niños desadaptados y, obviamente, se sienten viejos. Si crees que encajas en este perfil, probablemente te has dado cuenta de las dificultades de encontrar una pareja y estas son las razones.

1. Saben perfectamente quiénes son

Por lo tanto, saben exactamente qué es lo que buscan en un compañero, lo que puede funcionar y lo que no. Esto puede sonar maravilloso, pues parece que van a elegir sabiamente; sin embargo, esto disminuye los prospectos de pareja significativamente.

2. Sienten el miedo tan fuerte como el amor

El grado en que aman algo es directamente proporcional al miedo que tienen de perderlo o no ser lo “suficientemente buenos” para el objeto de su amor. Las almas viejas aman tan intensamente que sienten todo intenso también y, a veces, eso es lo que aleja las cosas buenas a sus vidas.

3. Su forma de ser arruina las posibilidades

Son personas tan intuitivas que eso puede llegar a destruir sus relaciones; piensan mucho la situación porque son demasiado sensibles, se preocupan por todo y hacen suposiciones que pueden romper una relación perfecta y con bases sólidas.

4. Cargan muchas cosas

Las personas que son muy introvertidas se han vuelto así por una razón: han luchado contra viento y marea, tuvieron que crecer o han tenido que aprender de los retos que la vida les ha impuesto. Mientras que ellos piensan que es algo muy bueno, algunas experiencias sin resolver pueden manifestarse en las relaciones más cercanas y pueden alejarlos.

5. Tienen un propósito más grande que el amor

Al cual tienen que atender antes que a una persona, tienen demasiados compromisos que deben resolver antes que encontrar a un compañero. Esto se debe a que las almas viejas aman profunda y completamente. Sin embargo, no pueden dar su amor tan rápido, tienen que arreglar sus problemas primero.

6. Sus estándares son muy altos

Las almas viejas esperan demasiado de ellas mismas, igual que lo hacen con sus parejas. Esto en realidad es muy bueno y se debe de tener en cuenta: es muy importante apreciar más sus cualidades que sus debilidades, en lugar de decir que son raros o imperfectos.

7. No se quedarán con nadie si no es su alma gemela

Necesitan mucho más que una relación promedio. Simplemente no permanecerán al lado de nadie si no son lo que ellos buscan, y esto significa muchas veces que pueden pasar mucho tiempo solos, hasta encontrar lo que buscan.

8. Ellos son sanadores naturales

Por eso atraen a personas que necesitan ayuda y no amor. Y esa atracción es reciproca. No hay nada mejor para un alma vieja que poder ayudar a alguien que realmente lo necesita. De cualquier manera, en algún momento es crucial para ellos encontrar una pareja, no perder el tiempo haciendo obras de caridad.

9. No les gustan los juegos

Pasar su tiempo de cita en cita les desagrada bastante y se cansan rápido. Fingir interés por verse geniales o ver quién será el primero en mandar un mensaje no es parte de su naturaleza, y los puede estresar mucho más de lo que la gente se imagina o de lo que los demás piensan que es divertido.

10. Son compatibles con pocas personas

Las almas viejas saben que necesitan a alguien que los comprenda y que sea igual a ellos, y saben ver lo fascinante de otras personas. Por eso, muy seguido podrán caer enamorados, pero ellos buscan a alguien que pueda ser su mejor amigo, su máximo confidente y que los rete en el amor.

11. Para ellos es importante su tiempo a solas

Las almas viejas prefieren la soledad. Esto no significa que no les guste estar con otras personas, pero necesitan de su tiempo para reflexionar sobre la vida, tomar energía y esto puede llegar a cansar a su familia o amigos. Necesitan a su lado a alguien que sienta igual que ellos y que comprenda su gusto por el aislamiento.

12. Son muy románticos

Tienen una forma distinta de ver al mundo, si alguien no cumple con sus expectativas tienen un impacto emocional muy fuerte. Son idealistas, pero pronto aprenden a ver el lado realista de la vida.

13. No les gusta conocer gente con métodos modernos

Incluso, cuando no les importa conocer gente por redes sociales les incomoda esa forma de contacto con los demás; es mejor conocer a alguien en algún bar o que les arreglen una cita a ciegas.

14. Ellos deben buscar a su alma gemela

En muchas ocasiones se encuentran en relaciones que ellos saben que no son para siempre, en vez de buscar esa conexión intensa que necesitan aprender y hacer crecer.

Nota tomada de Okchicas