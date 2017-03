Publicado en: Opinión

Mar 21, 2017 6:12 am

AÑO ROJO Y TERRIBLE:

Difícil e imposible comprenderlos. Pero los hechos son testarudos e implacables. Son tan torpes que hasta ellos mismos comienzan a reconocerlo públicamente. Después de 17 años en el poder, luego de gastar cerca de 800 mil millones de dólares en barajitas y espejitos, el nobel ministro de Industrias Básicas, Socialistas y Estratégicas, Juan Arias, acaba de calificar el 2016 como un año «terrible» para las empresas básicas de Guayana. Sidor, Ferrominera, Alcasa, Bauxilum, otrora empresas que abastecían plenamente las demandas internas y a la vez exportaban, hoy se encuentran en quiebra. Según publica el colega Damian Pratt, el verdadero especialista en la realidad de Guayana, “Alcasa, la planta pionera del aluminio en Venezuela, en todo 2016 produjo unas míseras 18 mil toneladas de aluminio cuando en sus tiempos normales, antes de la destrucción roja, producía 200 mil Toneladas/Año, superando incluso su capacidad instalada de 195 mil T/Año. Para producir aluminio, Alcasa tenía 580 celdas en cuatro líneas. Hoy apenas cuenta con 50 celdas activas entre las líneas III y IV que entre ambas tienen 386. Es decir, tiene 50 funcionando y 336 dañadas.” Mientras tanto la fiesta continúa, y acaban de nombrar un nuevo presidente para Venalum (9º en 17 años). Otro militar. El general Edgardo Zuleta Rausseo. Recientemente desde 2005 estuvieron los uniformados Acosta Pérez, Euclides Campos y Luis Jiménez. Uno de los delegados de prevención de Sidor, en el área de manufactura de planchones, fue elocuente: “…Tú vienes para acá y esto está demasiado solo. Ya el ambiente de antes, las ganas de querer trabajar y los beneficios que teníamos no están… Nosotros tenemos la capacidad de trabajar, pero parece que el Gobierno no quisiera… El Gobierno ha dicho que Sidor está entregando cabillas a otra empresa, pero la verdad es que no sé de dónde las sacan porque aquí esa planta está parada … Nosotros venimos a vernos las caras; tenemos que cumplir.”. El gobernador todopoderoso llevó a su programa en cadena radial al saliente presidente de Venalum quien aseguró que la producción estaba al 100% cuando la realidad es del 30%. De 905 celdas trabajan solo 302. Seguimos descubriendo el profundo engaño a nivel nacional…

PETRÓLEO ROJO ROJITO:

El Ministerio de Energía y Minas el pasado viernes anuncio oficialmente una caída de 3.39 dólares en el precio promedio de nuestra cesta petrolera, llevando el precio a $ 41,78 por barril. ¿Dónde quedaron los éxitos de los viajes de Nicolás, Eulogio y Delcy Eloina? Esto me recuerda el repetido eslogan de la revolución: ¿en qué país del Medio Oriente o en qué campo petrolero ruso o alaskeño estará caminando la espada de Bolívar? Uno se agota de tantas mentiras e incompetencias acompañadas de suntuosos y corruptos despilfarros. Si seguimos así, me alerta un analista, camínanos irremediablemente, lentos y a muy bajo precio a las fauces de los chinos…

MEDIO

LAS DEMANDAS:

Alertan que la de ConocoPhillips es parte de una ofensiva contra Venezuela. Lo cierto es que por haber realizado -sin consultas- cambios en los acuerdos firmados de una sociedad mixta en la que esa empresa tenía el 40% y tras un enorme hallazgo de petróleo en Monagas, los socios no los aceptaron y menos adaptarse a la nueva ley de Hidrocarburos. Pero todo estaba firmado. El procurador Galindo sacó al bufete que venía representando al gobierno y se empasteló el asunto. La petrolera tiene suscrito el Convenio Holandés de Protección de Inversiones, algo común en las empresas que invierten en la riesgosa Venezuela…

PERVERSIÓN:

El ex-rector de la UCV Luis Fuenmayor Toro analizó las repetitivas mentiras diarias de la propaganda interna del régimen en su artículo semanal en www.runrun.es. Comenzando con el uso perverso de la Ley Resorte y las interminables cadenas: “Un éxito de los gobiernos chavecos ha sido su política propagandística interna queriendo presentar como grandes acciones y logros revolucionarios, cualquier trámite rutinario de la vida cotidiana de todo Estado. El presidente gradúa médicos y otros profesionales, en cadena nacional, algo que hacían las universidades en el pasado en silencio, como resultado lógico y rutinario de su actividad académica. El presidente anuncia la llegada de cientos de millones de billetes del nuevo cono monetario, cuestión que ha ocurrido en Venezuela, por lo menos, desde que se desató la inflación y devaluación en 1983, sin que los venezolanos hubiéramos sido sometidos a unas peroratas oligofrénicas cada vez que ocurría. El presidente entrega dos viviendas aquí, unas medicinas allá, unas bolsas de comida acullá; habla de la llegada de contenedores con trigo, para dar la impresión de una actividad permanente en la satisfacción de las necesidades del pueblo”. Prosigue señalando el engaño demagógico en esa difusión de mentiras “tras lo cual hay todo un mercado negro paralelo”… “Pero al engaño demagógico se une la difusión de mentiras y medias verdades, que presentan a los gobernantes como la única gente trabajadora y eficiente, que ha existido en el país desde la independencia. La OPEP, en acuerdo con Rusia, decide reducir la producción petrolera y saltan Maduro y la Canciller y dicen que es el resultado de sus acciones internacionales; nada más alejado de la realidad. Enfrentan la aplicación de la “Carta Democrática de la OEA” por intervencionista, pero se hacen los locos con la petición de aplicación de la Carta, hecha por Maduro contra Honduras cuando la crisis de Zelaya. Acusan a Obama y exculpan a Trump de las acciones contra el Gobierno, para ocultar los acuerdos con el nuevo presidente de EEUU”. Por mi parte tengo años denunciando ese doble lenguaje del chavismo-madurismo-castrismo. Miles de cotidianos ejemplos…

