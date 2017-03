Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 21, 2017 7:29 pm

El pleno del Senado de Colombia aceptó hoy la renuncia de Germán Vargas Lleras a la Vicepresidencia de la República, cargo que dejó con la intención de ser candidato presidencial en las elecciones del año próximo.

EFE

La renuncia irrevocable de Vargas Lleras fue aceptada por 76 votos a favor y ninguno en contra, informó el Senado.

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, dijo a periodistas que citará al Congreso el 29 de este mes para dar trámite al nombramiento del general retirado de la Policía Óscar Naranjo, designado por el presidente Juan Manuel Santos como reemplazo de Vargas Lleras.

El Senado “acaba de aceptar mi renuncia al cargo de Vicepresidente de la República, en el cual me desempeñé desde el 7 de agosto de 2014 y hasta la fecha”, manifestó Vargas Lleras en un comunicado.

Al igual que dijo el pasado 14 de marzo, cuando hizo un balance de su gestión, Vargas Lleras insistió hoy en que no ha decidido si será candidato presidencial, pero deja el cargo para no quedar inhabilitado políticamente por no cumplir los plazos legales.

El hasta hoy vicepresidente afirmó que se retira del Gobierno, en el que además fue ministro del Interior y Justicia y de Vivienda, “con la satisfacción del deber cumplido en la construcción de una Colombia mejor”.

Las elecciones presidenciales para escoger al sucesor de Santos se celebrarán en mayo del año próximo, y si hay necesidad de una segunda vuelta se hará en junio para que el elegido asuma el 7 de agosto de 2018.