Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2017 4:43 pm

A continuación te presentamos el reporte de escasez de gasolina en la ciudad de Caracas de este miércoles 22 de marzo a la 1:15 pm.

CZGNB-43 (Dtto. Capital): 13:15 hrs.:

Reporte de Combustible de la jurisdicción del D-435:

Parroquía Chacao:

E/S Avila.

-Gasolina 91: no tiene ltrs.

-Gasolina 95: no tiene ltrs.

-Gasoil: No se poseen tanque.

-Gas Licuado: No poseen tanque.

-Surtido: no ha llegado.

-Próximo surtido: Esperando.

-Cerrada.

E/S PDV Altamira.

-Gasolina 91: no tiene ltrs.

-Gasolina 95: no tiene ltrs.

-Gasoil: No se poseen tanque.

-Gas Licuado: No poseen tanque.

-Surtido: no ha llegado.

-Próximo surtido: Esperando.

-Cerrada.

E/S Los Palos Grandes.

-Gasolina 91: no tiene ltrs.

-Gasolina 95: no tiene ltrs.

-Gasoil: No se poseen tanque.

-Gas Licuado: No poseen tanque.

-Surtido: no ha llegado.

-Próximo surtido: Esperando.

-Cerrada.

E/S PDV, Los Samanes, Mcpio. Baruta

– Gasolina 91: no hay.

– Gasolina 95: no hay.

– Gasoil: no venden.

– Gas Licuado: no venden

– Desde cuando no le surten: desde ayer.

– Para cuando esperan ser surtidos: Para el día de hoy.

– Cuanto le dura lo que tienen: – – –

– Esta abierta o Cerrada: abierta.

Estación de servicio: San Luis

Sector: Vía Principal al Hatillo.

– Gasolina 91: 3000 lts (Reserva)

– Gasolina 95: 3000 lts (Reserva)

– Gasoil:

– Gas Licuado:

– Desde cuando no le surten: Desde el día de ayer 21/03/2017

– Para cuando esperan ser surtidos: En espera para el día de hoy

– Esta Cerrada.

2. Estación de servicio PDV LANCIANO. Av. Principal Ojo de Agua Baruta Estado Miranda.

Combustible: 91: No hay se terminó Esta Mañana.

Combustible: 95: 6.000 Lts

Esta Abierta.

3. Estación de servicio PDV PIEDRA AZUL. Av. Principal piedra Azul, Baruta Estado Miranda.

Combustible: 91: No hay.

Combustible: 95: No hay. Última Gandola de combustible el 20 de Marzo 2017.

Está cerrada.

Estaciones de servicio de gasolina existentes dentro del Municipio Chacao.

CUADRANTE 1

– Trebol, final Av. Puchincha con Fco. Fajardo. El Rosal.

CUADRANTE 2

– PDV, Av. Blandin con San Ignacio. Castellana.

– Blandin con calle Sta. Teresa. Castellana.

– PDV. Av. Libertador con calle El Muñeco.

– PDV Chuao. Av. Ernesto Blohn.

– PDV. Av. Andrés Galarraga. Sur.

– PDV. Av. Andrés Galarraga. Norte.

CUADRANTE 3

– PDV. Av. Fco. Miranda con Ppal. La Castellana.

– PETROL. Av. Ávila. El Dorado.

– PDV. Altamira. Av. San Juan Bosco con 4 transv.

– PDV. Pajaritos. Av. Luis Roche con 4 transv. L.P.G.

– PDV. 2 Av. Con 1 transv. L.P.G.

– PDV. 4 Av. Con Av. Fco. Miranda.

El COP le enviará el reporte con las que están funcionando actualmente.