“Estaba hechizada por este hombre, pienso que me manipuló”, declaró este miércoles en París Amparo Silva Masmela, examante del venezolano Ilich Ramírez Sánchez, alias Carlos, juzgado en un tribunal francés por un atentado perpetrado en París en 1974.

Carlos, también conocido como “El Chacal”, fue una figura conocida en todo el mundo en los años setenta y ochenta, considerado por unos como un baluarte del terrorismo internacional y por otros como un revolucionario de leyenda.

Comparece desde la semana pasada ante un tribunal penal de París por un atentado con granada perpetrado en 1974 contra una galería comercial de la capital francesa que dejó dos muertos y 34 heridos.

Citado como testigo, Amparo Silva Masmela, de 69 años y nacionalidad colombiana, describió ante la corte la relación que mantuvo con Ramírez Sánchez.

“Nos conocimos a finales de 1974 en París, en una discoteca del barrio latino frecuentada por sudamericanos. Yo era una estudiante colombiana de 27 años. Se presentó como Carlos Torres Sánchez y dijo que era un economista peruano. Me buscó asiduamente y caí ante su encanto”, relató esta mujer, visiblemente impresionada de tener que confrontarse, 43 años más tarde, a su examante, pero también a un pasado que intentó olvidar a toda costa.

La fiscalía se interesa en su testimonio ya que fue en su departamento en París que la policía encontró en junio de 1975 un arsenal de armas de guerra que Carlos le habría encargado, incluyendo una granada del mismo tipo de la que fue utilizada en el atentado del 15 de septiembre de 1974.

Esto le valió a esta colombiana radicada en Francia seis meses de prisión antes de beneficiarse de un sobreseimiento.

Amparo Silva Masmela contó entonces a los investigadores algunas confidencias de Carlos, quien dijo se presentó a ella como un defensor de la causa palestina.

Pero ante el tribunal, Silva Masmela no recuerda nada. Incluso cuando el presidente del tribunal lee largos pasajes de sus declaraciones pasadas, a veces contradictorias. “Dije todo eso. Ya no me acuerdo de nada”, dice.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones había afirmado que Carlos le contó que “su grupo” era responsable del atentado contra la galería comercial.

Sobre su relación con Ilich Ramirez Sanchez, que cumple ya dos condenas a perpetuidad por cuatro atentados cometidos en Francia en los años ochenta y un triple asesinato, dijo que “estaba enamorada” y que “no vio el peligro”.

“Nuestra relación era calurosa, de amor, y sin segundas intenciones”, señaló Carlos desde el banquillo de los acusados. “Me involucré con ella de manera involuntaria, no tiene nada que ver con esta historia”, agregó.

El juicio continuará el jueves.