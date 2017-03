Publicado en: Destacados, Economía

Según fuentes confiables de lapatilla.com el Banco Central de Venezuela (BCV) ha solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF) un préstamo con carácter urgente por US$ 400 millones con el objeto de financiar el pago de compromisos que no ameritan demoras.

Las reservas internacionales del BCV han venido disminuyendo aceleradamente desde 2014. Efectivamente, entre 2014 y el 21 de marzo de 2017, las reservas en divisas del BCV disminuyeron en US$ 11.145 millones, con lo cual las arcas del BCV están exiguas en término de moneda extranjera.

A finales de este próximo mes de abril se vencen pagos de deuda por US$ 2.960 millones, principalmente a cargo de PDVSA, situación ésta que ha llevado a que la empresa petrolera no venda divisas al BCV, y en secuencia, esta institución no pueda liquidar divisas al sector privado, y de allí la necesidad de acudir a la CAF para solicitar US$ 400 millones prestados. Para ello el BCV ha encargado de esta acción urgente a su consultora Jurídica María Estrella Franco, “buscando argumentos donde no los hay para justificar este endeudamiento” según unas de nuestras fuentes

El BCV está apurado porque en abril se encarga de la presidencia de la CAF, el Doctor Luis Carranza, economista peruano, nombrado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en sustitución de Enrique García “quien ha tenido una posición muy complaciente con el gobierno de Maduro” afirmó nuestra fuente. Ese crédito que exige la el BCV a la CAF carecería de fundamentos legales.