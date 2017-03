Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2017 9:49 am

Cada país que firma la Carta Democrática Interamericana está obligado a cumplirla. Así, tajante, lo afirma la Dra. Cecilia Sosa, expresidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, reseñó El Impulso.

Todos los países del continente americano suscribieron ese documento. Y se obligan a cumplir con los requisitos para que haya democracia.

Son, entre otros, el respeto a la Constitución, a los derechos humanos, el estado de derecho, el acceso al poder, la celebración de elecciones libres, justas y en sufragios universales, así como la transparencia de la administración pública.

Cuando el ciudadano ve esos requisitos y los pone al lado de lo que está pasando en Venezuela, nuestro país no cumple ninguno de ellos para que se considere que es democrático.

Hablar de injerencismo, de intervención, por hacer uso de la Carta Democrática Interamericana es una cosa absolutamente absurda, porque Venezuela la suscribió.

Cualquier país que no cumpla con los requisitos que ahí están, le pasa lo mismo que hoy le está pasando a Venezuela. Los países van a valorar, de acuerdo a un informe que ha presentado el señor Luis Almagro, si en Venezuela hay democracia o no.

A esa evaluación está obligada Venezuela a someterse por haber firmado esa Carta.

No es un documento fuera de Venezuela, sino que forma parte de sus obligaciones del Estado venezolano.

Lo que tienen que decir Nicolás Maduro y la canciller Delcy Rodríguez es: revisen todo lo que está siendo denunciado.

Pero, como no pueden demostrar que Venezuela es democrática, utilizan el insulto, la descalificación y para evadir responsabilidades usan palabras como injerencia, intervención y hablan de violación a la soberanía.

Ocurre lo mismo que con la Carta Social de las Américas. ¿Quién fue el gran promotor de esta Carta que se firmó igual que la Carta Democrática, un par de años después de ésta? ¡Venezuela!

¿Venezuela cumple con la Carta Social de las Américas? La respuesta es: no. Y no la cumple porque aquí no hay derechos humanos garantizados. No tenemos seguridad personal. No tenemos seguridad de nuestros bienes. No tenemos acceso a bienes y servicios. Así como no tenemos alimentos, tampoco, medicinas. No tenemos sistema de salud. ¿Cómo se puede decir que en Venezuela se garantizan los derechos humanos? ¿Cómo se puede afirmar que hay independencia de poderes cuando existe una Sala Constitucional en colusión con Maduro para sustituir a la Asamblea Nacional? ¿O es que todos los venezolanos no hemos visto que el Presidente va a presentar la memoria y cuenta ante un pleno del TSJ? ¿Dónde se ha visto que una Sala Constitucional se transforme en una Asamblea Nacional e impida las funciones de ésta?