Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2017 11:01 am

Codevida asegura que el Estado venezolano mintió sobre el derecho a la salud en el Informe Nacional presentado para la segunda revisión ante la comunidad internacional en el año 2016, reseña Unión Radio.

El Informe Nacional relata que la inversión en salud creció de manera importante, sin embargo la realidad según Codevida es que el presupuesto del ministerio de Salud solo se incrementó en un 13 %, donde 90 % de los insumos dependió de las importaciones.

Al respecto, el presidente de la organización Francisco Valencia sostuvo que “el papel del gobierno ante las Naciones Unidas es triste, porque han admitido que las inversiones en el sistema de salud se han incrementado y dado por sentado que ha mejorado el tema de salud y la realidad dice lo contrario”.

Valencia indicó que el gobierno ha ignorado la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, “estamos pasando una situación alarmante porque viendo desde la perspectiva de los Derechos Humanos o como persona dependiente de medicamentos uno se pregunta ¿en qué momento el gobierno va admitir que tenemos una crisis compleja en el sistema de salud?”.

“Hasta que punto el Gobierno Nacional niega la situación, la situación de salud es notoria, cualquier persona, dirigente se da cuenta de la crisis (…)”, sentenció Valencia.

El representante gremial reiteró que en el país no hay medicamentos e indicó que la inversión 30 millones de dólares para comprar medicinas de alto costo no es suficiente, “el mismo término lo dice, medicamentos de alto costo, aquí se requiere mucha más inversión, no se puede abastecer al país con ese monto, tenemos una situación compleja en el país y tenemos pacientes que fallecen por falta de medicamentos y esto es inaceptable”.