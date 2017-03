Publicado en: Opinión

Mar 22, 2017 8:27 pm

Movidos por la necesidad que tenemos de preservar nuestra democracia y nuestros derechos políticos consagrados en la Constitución Nacional, el pueblo venezolano ha salido con contundencia a validar con sus firmas, las organizaciones partidistas en las cualea militan y simpatizan.

Este 25 y 26 de marzo Acción Democrática valida nuestra organización ante el Consejo Nacional Electoral y ante el pueblo venezolano, porque a lo largo de nuestra historia política, siempre hemos sido garantía de respeto a los ideales democráticos, a la inclusión, al progreso, a la equidad y a la calidad de vida, hoy maltrecha y en un abismo por culpa de un modelo político que fracasó y que pretende mantenerse en el poder por la fuerza, llevándose con artimañas y argucias a los partidos políticos.

En el estado Barinas nuestro pueblo está claro, y este fin de semana saldrán a los distintos puntos de validación en todos los municipios de la entidad, a plasmar su huella no sólo para validar al partido del pueblo, sino a respaldar a nuestra tolda blanca en los procesos electorales que se avecinan, porque lo quiera o no Maduro, en Venezuela este año hay elecciones porque es una exigencia de nuestro pueblo, y como se dice en el argot criollo, donde manda capitán no manda marinero.

Acción Democrática en todos sus gobiernos ha sido garanta de Pan, Tierra y Trabajo, y se han ejecutado un conjunto de obras y acciones políticas, que siempre han estado enmarcados en proporsionar a nuestro pueblo, progreso y el mayor cúmulo de felicidad. Hoy la historia política de nuestro país nos convoca en una tarea para validar nuestra organización, y estoy confiado que nuestro pueblo lo hará con entusiasmo y mucha esperanza, porque Acción Democrática es un sentir patrio al servicio del pueblo.

Vamos con fuerza y demostremos a esta revolución, que en Venezuela queremos democracia y paz, y sólo a través de un proceso electoral, se puede garantizar el cambio en el modelo político que nos ha llevado a la quiebra y a niveles alarmantes de hambre y desesperación. Nuestro pueblo con su asistencia a esta convocatoria democrática, le está exigiendo al gobierno elecciones ya.

No obstante, toda estrategia malintencionada del gobierno para destruir la democracia, se ha convertido en una motivación social prácticamente inédita en nuestro país. Pues bien, este fin de semana el pueblo adeco de Barinas y Venezuela, dicen presente en la validación de Acción Democrática. ADelante a luchar milicianos a la voz de la revolución, vamos con todo por el partido del pueblo.

Andrés Eloy Camejo

Diputado a la Asamblea Nacional

Acción Democrática Barinas

@AndresECE