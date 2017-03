Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 22, 2017 9:44 pm

Sabemos que los hombres son un poco más directos y no tienen pelos en la lengua, pero, siendo sinceras, algunos de sus comentarios están fuera de lugar y únicamente nos hacen estallar. Tal vez ellos no se dan cuenta de que somos más delicadas y si lo que desean es conquistarnos van por el camino equivocado. Aquí les dejamos las frases que más odiamos que nos digan los hombres, no solo en las primeras citas… quizá no deberían decirlas nunca.

1. Come bien, ¿estás a dieta?

Las mujeres sabemos que si comemos mucho en una cita puede ser desastroso: nuestro abdomen se inflama, comienzan los temidos eructos y, por supuesto, no queremos perder el glamour. Por eso preferimos comer una ensalada; los chicos deberían de respetar nuestra decisión.

2. ¿En serio te vas a comer todo eso?

Cuando tenemos un poco más de confianza y decidimos que podemos comer algo un poco más fuerte, les extraña y comienzan a cuestionarnos, en vez de disfrutar que ya estamos más cómodas en su presencia.

3. Mejor nos quedamos en casa

Y, por supuesto, quieren que les preparemos la cena. Cambiarnos el plan es el peor error que pueden cometer, claro que nos vamos a molestar después de haber pasado horas frente al espejo para lucir fantásticas y terminar sentadas frente al televisor.

4. ¿Andas en tus días?

A todas las mujeres nos encantaría ver que un día los hombres tengan un cólico para poder preguntarles por qué están de mal humor. Soportar el dolor y escuchar ese tipo de comentarios enfurece a cualquiera.

5. Te pareces a mi ex

Esta frase puede desencadenar la tercera guerra mundial, es lo peor que pueden decir.

6. Ya deja el drama

Parece que a los hombres no les agrada que dejes salir tus pensamientos y, por supuesto, queda prohibido quejarse por algo que no te gusta, pero luego se enojan porque no les dices lo que sientes.

7. Te ves más gordita

Primero se quejan porque no comes, luego destruyen tu autoestima. Esta frase no la debería decir nadie, solo nos hace daño a las mujeres; mejor nos deberían invitar a hacer algún deporte juntos.

8. A mi mamá le queda más rico

¿En serio? Claro que sabemos que aman a sus madres, pero si los invitamos a cenar y pasamos horas en la cocina mínimo deberían valorar el esfuerzo y entender que no queremos ser sus mamás.

9. ¿Vas a ir vestida así?

Sí, así quiero vestir y así voy a ir; si no te gusta espero que estés dispuesto a esperar al menos otra hora en lo que decido qué ponerme.

10. Hazlo por mí

El chantaje emocional es lo peor que puede suceder en una pareja, así que lo pueden dejar de lado. Las mujeres detestamos que nos quieran ver la cara.

Nota tomada de Okchicas