Publicado en: Actualidad

Mar 22, 2017 5:47 pm

La delegación del Modelo de las Naciones Unidas del colegio Instituto Andes de Caracas recibió el sábado 18 de marzo dos premios por su actuación en la segunda sesión del National High School Model United Nations (NHSMUN).

Uno de ellos fue el 1er lugar y máximo galardón del evento, el “Award of Distinction”; y el otro por su desempeño en el área de preparación, en donde fueron otorgadas el 3er lugar conocido como el “Award of Merit – Research and Preparation”.

La delegación que participó en la conferencia fue conformado por 24 alumnas entre 3er año y 4to año de bachillerato: Cristina Abdul, Valentina Corona, Nicole Bracco, María Alesia Vivas, Valeria Uzcátegui, Amanda Legórburu, Afifa Elias, Camila Quintero, Andrea Marques, Ana Karina Soto, Vanessa González, Caterina Jordan, Fabiana Blanco, María Paula Matheus, Andrea González, Daler Álvarez, Daniella Ravelo, María Margarita Díaz, Katherina Ipince, Loredana Abalo, Patricia Arizaleta, Samantha Crespo, Valeria Machuca y Ana Margarita Gil. Junto a las ex-alumnas del colegio, María Teresa Vallenilla (20 años) y Alessandra Corona (22 años), la delegación se preparó durante 7 meses para visitar la ciudad de Nueva York y competir en el Modelo de las Naciones Unidas más grande a nivel colegial.

La sesión tuvo una duración de 4 días (15-18 de marzo), en donde estudiantes de más de 50 países del mundo se dividieron en los comités de las Naciones Unidas y debatieron como embajadores. A cada delegación le tocó representar a un país diferente, y al Instituto Andes se le otorgó el país de Francia en 13 comités y los Emiratos Árabes Unidos en el comité de la Liga de Estados Árabes.

A través de un modelo de debate formal, se debatieron tópicos tanto actuales como históricos, y los delegados tuvieron que aliarse con otras naciones para generar e intentar pasar una resolución con las soluciones a los problemas que trataron. Al finalizar la conferencia, pocos representantes de cada comité fueron elegidos para hablar en la ceremonia de clausura, que se llevó a cabo en la Asamblea General de la ONU. De los 14 comités en los que participó la delegación del Andes, 9 de ellos hicieron un discurso en la ceremonia.

Este fue el 8vo año consecutivo que la delegación del Instituto Andes fue premiado en la conferencia, y primer año que ganan el primer lugar.