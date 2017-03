Publicado en: Opinión

Mar 22, 2017 8:14 am

Militares golpistas muestran en este momento de la inacción a la acción política su interés, pero además se ofrecen para ser parte de una posible transición del régimen político presidido por Nicolás Maduro -convertido en estratocracia- como consecuencia de la imposición de un gobierno militarista capaz de perseguir, maltratar y ofender a ciudadanos y operadores políticos convencidos de que se aproxima de nuevo la ruta electoral. Esos golpistas que hoy se ofrecen son los responsables del 4F y 27N de 1992 cuando anclados en el imaginario político real y el hiato fuerza-violencia, violaron la Constitución, despreciaron la democracia y ofendieron el gentilicio democrático del venezolano, sin medir las consecuencias de su cobardía y brutalidad armada.

Esos golpistas son los que creen firmemente en el gendarme necesario y se abrazan a la violencia y a la fuerza para mandar, por cuanto su primitivismo político fundado en el simbolismo de la heroización y de la guerra nunca le permitió ser ciudadano-soldado. Ellos son los que alguna vez ingresaron a la Academia militar y traicionaron su mística, después engañaron a superiores y subalternos por cuanto el último grado, para ellos, es la Presidencia de la República. Fatuos estos golpistas –ahora político- que de manera inmoral piensan que tienen credenciales para dirigir una sociedad alerta, hastiada y convencida de que lo vivido desde 1992 hasta el presente es un período de insensatez, muestra de incapacidad e ineptitud en el militarismo rampante hecho gobierno con un país destrozado.

Gobierno que hoy es pensado por la mayoría de los demócratas venezolanos -en este momento cuando se pasa de la inacción a la acción política- y atisban como una real posibilidad construir una transición que conduzca serena, científica y éticamente a la re-instalación de un sistema político democrático que tenga como símbolo la Constitución. Sistema político que aúpe la participación política y el rechazo a las expresiones de violencia a las cuales ha sido sometida la República interna e internacionalmente, como consecuencia del imaginario político real de los golpistas como una expresión de perversión alejada de cualquier modelo o concepción política.

Esos militares golpistas no son fiables por deshonestos y farsantes, pero de lo que sí son responsables es por la desgraciada imposición de la estratocracia que hoy vive la República. No pueden pretender otra cosa más que el juicio histórico, el juicio jurídico y, sobre todo, el juicio social de una Nación empobrecida, atemorizada y desgarrada por la violencia de un cuerpo armado que dio la espalda a su condición de hombres de armas para la defensa y luego se puso al servicio de la corrupción, el vicio y la vinculación con factores de la economía paralela en América Latina. No son fiables quienes ya traicionaron el juramento del estamento militar venezolano y después… la Constitución de todos los demócratas venezolanos.

Esos militares golpistas no tienen noción por ignaros de las significaciones imaginarias sociales del venezolano alrededor de la democracia, subestiman al cuerpo societal cuando se imaginan que los venezolanos están anclados en la heroización, el vivac y la guerra. No tienen noción ni sentido al subestimar a la masa extraordinaria de jóvenes que están dispuestos a construir simplemente una Venezuela decente y de progreso. Son detestados por la sociedad civil decente ya que esos militares golpistas piensan que todavía pueden maromear y presentarse como soluciones, a un país que reclama la re-conceptualización del estamento militar venezolano, hoy convertido en un vulgar cuerpo armado.

La re-conceptualización constituye la primera decisión del Poder Político de la transición para reconstruir el cuerpo armado actual, para enrumbarlo a ser de nuevo un estamento militar que tenga en las ciencias militares, en la polemología y en la ética como disciplina, los pilares rectores del nuevo ciudadano-soldado que será desde el Comandante de Fuerza hasta el último efectivo, por cuanto el Ministro de Defensa deberá ser como lo establece la Ley y la lógica política: un ciudadano o ciudadana que ejecutará por vía de la decisión presidencial la unión entre la Gran Estrategia y la Estrategia Dura de la República de Venezuela. En ese sentido, ese Ministro dispondrá como la primera acción militar: una maniobra.

Los golpistas no son fiables por farsantes, por cuanto violaron la Constitución, después se convirtieron en políticos sin saber de política, posteriormente accionan como gobierno y han cometido la locura de querer imponer la lógica vertical y por mandato que supuestamente aprendieron en la fase desde operacional de su formación y aproximación de las ciencias militares. Se equivocan esos golpistas que hoy se ofrecen como candidatos por cuanto el ciudadano hoy empobrecido, perseguido y ofendido por un cuerpo armado que sirve como partido político en armas como gobierno, traicionó su juramento de oficial y más grave aún de Jefe Militar. Es decir, nunca esos hombres de alta graduación aprendieron que para ser líderes requerían de autórictas, la cual se consigue sólo y solo mediante el cultivo de la epísteme y la ejercitación de la doxa.

¡Los golpistas que hoy se ofrecen!… subestiman a una masa de operadores políticos que representan la juventud política de relevo de una República que tiene legítimo derecho a presentarse frente a la globalización, la hipertecnología y el hipermilitarismo a objeto de hacerse del poder político por la vía electoral y de forma constitucional, con el fin de construir un proyecto sabio, inteligente y debidamente planificado para una historia de realizaciones, con lo cual crecería una Venezuela decente con un nuevo orden social, con un crecimiento económico fundado necesariamente en la gran empresa de la educación , tecnología e innovación, habida cuenta que la renta petrolera no será más la palanca para el desarrollo posible del país.

Es auténtico,

Dr. José Machillanda

Director de CEPPRO

Caracas, 21/03/2017

@JMachillandaP