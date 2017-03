Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2017 8:16 pm

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges afirmó que “todos los países de la región a través de la OEA respaldan a los venezolanos en la exigencia a elecciones que le estamos haciendo a Nicolás Maduro”, esto en respuesta a los recientes señalamientos del Jefe del Estado sobre el respaldo del Parlamento a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Nota de prensa

“La Carta Democrática es igual a voto, es una exigencia para hacer elecciones en Venezuela, por eso a Maduro no le gusta. Esta iniciativa se puede traducir en su salida del poder por la vía electoral. Nos parece importante contestarle a Maduro que traición a la patria es lo que él está haciendo al no permitir el voto en el país. Nosotros desde la Asamblea apoyamos la Carta de la OEA porque es una alternativa que permite una solución pacífica a la crisis política y social que padecemos; no hay mejor manera de retomar el camino democrático que con un proceso electoral de inmediato.

Borges reiteró que la Carta Democrática no es un llamado a una intervención extranjera. “Es una herramienta para lograr el protagonismo de la gente mediante el voto. La Carta Interamericana fue firmada por Hugo Chávez; está en nuestra Constitución y por encima de cualquier ley venezolana. Estamos pidiendo la intervención del pueblo a través del voto, esa es la única manera de lograr un cambio democrático en el país”, enfatizó el parlamentario.