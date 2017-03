Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2017

Representantes de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto, hicieron un llamado a los organismos que agrupan a los panaderos en Venezuela, a unirse con ellos para luchar por la situación que actualmente vive el gremio.

Nota de prensa

“Proponemos a los panaderos unirse a una petición que hicimos en noviembre de 2016 a William Contreras para conversar y discutir estos patrones que se han detectado desde nuestra organización”, explicó Ismary Quirós, coordinadora de Movimiento Vinotinto.

Dijo que entre las medidas ejecutadas por el Gobierno, está la prohibición de hacer colas en los establecimientos “pero éstas no son formadas por gusto sino por la escasez y situación del país ha llevado a estado de necesidad”.

Quirós informó que el martes en la activación del Plan 700 por parte de la Superintendencia de Precios Justos, en San Felipe, estado Yaracuy, 21 personas y un dueño de panadería fueron detenidas por supuestamente “bachaquear” el pan.

“Abordaron 40 panaderías, según Contreras. Las sanciones iban desde multas, privativas de libertad, cierres hasta tomas temporales. Desde que comenzó el plan se han detenido a seis empresarios en el centro de Caracas, dos de ellos por no acatar lineamientos o por obstrucción al procedimiento. El 20 de marzo dos panaderías más pero no se conoce oficialmente si serán ocupadas temporalmente, porque no dicen en qué condiciones serán tomadas ni quién las va a manejar ya que hablan de 90 días”.

Más políticas que económicas

Entre tanto, el coordinador de observatorio de Movimiento Vinotinto, Carlos Carucí, dijo que las medidas tomadas por el Gobierno “son más políticas que económicas. De las nueve mil panaderías que hay en el territorio nacional, el 80 % no reciben harina a precio justo es por ello que no se le pueden exigir que pongan a un precio al mercado cuando no la reciben así”.

Carucí también hizo un llamado a la Superintendencia de Precios Justo para que “revise la política que implementa contra las panaderías de Venezuela ya que, se afectan directamente los usuarios y empresarios por no aplicarse correcta”.

Asimismo, comentó que Sunagro debe revisar las políticas de importación desde diferentes países en cuando a la materia prima, “no se sabe cuáles son los molinos, empresa de distribución no panaderías a las que llega a precio regulado”.