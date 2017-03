Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2017 12:11 pm

Mientras no se cambie el sistema político actual, los empresarios están impedidos en invertir en Venezuela afectando la economía con los resultados que están a la vista: desempleo, hambre, inseguridad, opacidad por parte del régimen que no rinde cuentas al país, y lo más grave dentro de la crisis, el quiebre de valores morales nunca entes visto –el homicidio de dos efectivos militares por menores de edad en Sabana Grande-.

Nota de prensa

Rafael Veloz, parlamentario por el Circuito 5 de Caracas y Responsable Nacional de Gremios de Voluntad Popular ha sostenido reuniones recientes con representantes de sectores de la sociedad civil, entre ellos de economía, que desesperanzados no ven luz al final del túnel y que cautelosos no se arriesgan a invertir en el país ante el acoso, la represión y la exposición que el régimen en su arremetida irresponsable hace permanentemente.

“Vemos con asombro que Maduro llama a los empresarios a participar en una feria más en donde se despilfarrara recursos que tanta falta hace para mitigar el hambre producto del desabastecimiento de comida en el país. Un evento oficialista cuyo fin es promocionar un país que no existe, que está en crisis, cuya imagen es personas de todas las edades y sexos hurgando la basura en busca de comida en mal estado para sobrevivir y no morir en el intento. No hay prensa en el mundo que no se refiera diariamente a la crisis venezolana que el régimen intenta esconder desesperadamente a través, por ejemplo, de colas de ciudadanos para obtener un papelito llamado “carnet de la patria” para obtener alimentos a cambio de “una lealtad” fingida, comprada, que los entendemos, pero no compartimos esa sumisión”.

El análisis del parlamentario venezolano sobre la nueva arremetida al sector económico, en esta oportunidad a los comerciantes representados por los panaderos, es el pretexto para quedarse con la materia prima del alimento a través del exprópiese, dar ocupación a los miembros de los colectivos ya que no hay recursos y “contribuir” con más y más colas de consumidores a las puertas de esos establecimientos. “Pero, resulta que los clientes de panaderías instaladas desde hace tiempo no caen en la trampa. Para muestra, lo ocurrido el martes en la noche en la avenida Baralt, a 450 mts. de Miraflores en donde los colectivos atacaron a los clientes del comercio que estaban defendiendo su derecho de adquirir el producto y la defensa de un comerciante que durante años suministró el producto, todo bajo la mirada complaciente de efectivos de la GN”.

En VP Gremios, siendo Responsable Nacional Veloz, analizan semanalmente todas las vertientes de la crisis venezolana con representantes de todos los sectores. Se diseñan las propuestas que hacen analistas en todas las áreas para ser presentadas al país. “Los ciudadanos están cansados de escuchar los problemas, lo que quieren es soluciones y a través de los movimientos sociales establecidos en el Libro Naranja de VP, en la que encajamos perfectamente de acuerdo a los lineamientos de nuestro hermano Leopoldo López, los representantes de agrupaciones de individuos y organizaciones de la sociedad civil, articuladas ante una coyuntura sociopolítica, inciden en la estructura del Estado a través de la lucha por la reivindicación de sus derechos fundamentales y la modificación de la políticas públicas. ¡Ese es la contribución que estamos haciendo al crecimiento y fortalecimiento de la organización política que se ha plantado ante el régimen y ha dicho nacional e internacionalmente, a través de sus voceros: ¡basta de destruir al país, de empobrecer a la población, de hambre, de impunidad, de pillería, de saqueos!