Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 23, 2017 4:11 pm

En respuesta al comunicado emitido por la aerolínea AVIANCA en su cuenta de Instagram, @avianca, sobre los agravios causados en contra de Alfonso Teran, por cuenta de operadores de la aerolínea citada en Maiquetía el pasado 17 de marzo, el cantautor venezolano emite su versión de los hechos y postura en el siguiente comunicado, expuesto el miércoles 22 de marzo en su red social de Instagram, @soyalfonsoteran

COMUNICADO OFICIAL

A la opinión pública

México 22 de marzo de 2017

El pasado viernes 17 de marzo tuve vuelo de regreso (Venezuela – México) con la aerolínea Avianca (AV69). Al momento de hacer check-in el personal de Avianca con una actitud muy déspota me abordó diciendo que mi instrumento musical (guitarra) no podía viajar en cabina conmigo porque no era permitido. Después de sugerirles que revisaran la página web (www.avianca.com) donde claramente dice que instrumentos musicales como: Guitarras, baterías, tambores, trompetas entre otros son aceptados en cabina como equipaje de mano, me comentaron que en realidad no se podía porque el vuelo iba full. El empleado me reiteró en varias ocasiones que tenía que pagar Bs.F.: 145.881,94 para poder llevar mi guitarra en el avión, afirmándome de manera categórica que de lo contrario: “No vas a viajar”, literalmente. Adicional, me dijo que hablara con el gerente José Gregorio Vivas para decidir que quería hacer. El señor se acercó después de casi 15 minutos, estando al tanto de mi situación. Negadamente me dijo que no iba a viajar con mi guitarra en cabina porque era muy grande (la página web de Avianca actualmente replantea después de este problema www.avianca.com que la altura máxima de un instrumento musical para viajar en cabina como equipaje de mano es de 115 cm y un segundo equipaje de mano o instrumento musical no más larga de 118 cm). Mi instrumento musical es de 113 cm.

Me obligaron a pagar equipaje extra, me informaron sin educación alguna que llamara a quien llamara no me iba a montar en el avión con la guitarra porque “él era el gerente y tomaba decisiones en campo”, dijera lo que dijera en el sitio web oficial de la aerolínea. Le dije que aceptaba pagar los Bs.F.: 145.881,94 pero que me entregara por escrito como gerente de Avianca que mi guitarra no iba en cabina porque era muy grande o porque el vuelo iba full (considerando que si viajé con mi instrumento en cabina de México a Venezuela el 15 de Febrero en el mismo avión) y que se hacían responsables si sufría algún daño al instrumento musical. Su respuesta fue un “no” rotundo. Además no iba a escribir ni firmar nada, reiterándome que pagara mi extra equipaje! O de lo contrario, que me entregaba mi pasaporte y perdía el vuelo o que comprara un pasaje nuevo para la guitarra.

Fue entonces cuando decidí filmar lo que estaba sucediendo para tener evidencias a la hora de poner mi denuncia al llegar a México en la aerolínea y tener un material que demostrara el atropello y la falta de cortesía de la cual estaba siendo víctima al ser tratado de manera arbitraria. El gerente José Gregorio Vivas después de manotear el teléfono obligándome a apagarlo me gritaba: “No vas a viajar… No te vas a montar en el avión”. Y además me amenazó con llamar a la autoridad. Después de seguir filmando lo acontecido, el empleado que me estaba atendiendo, llamado según su identificación: “Eduardo José Meza Cumare”, empezó a insultarme verbal y físicamente, saliendo de su área de trabajo para con la intención de arrebatarme mi teléfono con manotazos e incitándome a una agresión física. Después de la llegada de la Guardia Nacional Bolivariana, hubo una tensa calma de la lamentable escena.

Me di cuenta de lo inviable de hacer valer mi derecho con estas personas, quienes además me ocasionarían mayor perjuicio de no permitirme abordar mi vuelo. Igualmente, tuve que pagar los Bs.: 145.881,94 para que mi guitarra viajara por equipaje y no en cabina considerando que en ningún aeropuerto había tenido ese problema asumiendo que las políticas de Avianca si acceden a viajar con instrumentos musicales en cabina inclusive un poco más grandes que el mío.

Aun sin recibir una disculpa de la aerolínea. Sólo han enviado un mensaje genérico a mi Twitter y un acercamiento telefónico a mi representante Rosi Soto averiguando lo acontecido, quien les pidió respuesta formal de como manejarían el caso. De todo tengo las pruebas, y lamento que AVIANCA sea tan desacertado para atender una problemática tan seria, como es el irrespeto de sus usuarios y sus derechos.

Sigo esperando con buena fe la correcta actuación de la aerolínea, de importarles demostrar que este hecho no les representa, y dando a conocer la verdad de lo acontecido, como bien puedo demostrarlo.

Mi llamado es al respeto, al reconocimiento de la verdad y a solventar para que nadie más sea atropellado por quienes creen tener la potestad de atropellar y humillar a otros, valiéndose de sus necesidades.