Mar 23, 2017 10:47 am

Es sabido por todos que en Venezuela cada vez son más las personas que aguantan hambre y necesidad, producto de la crisis económica que en los últimos años ha mermado el bolsillo de los más pobres. Así lo reseña lavozdeapure.com.ve

Los habitantes del estado Apure no escapan a esta realidad, y aunque algunos crean que por ser un estado agrícola y ganadero el pueblo tiene todas sus necesidades cubiertas, en la realidad no es así, ya que no todos los pobladores tienen un “fundo” o lugar donde sembrar, ni tampoco pueden cosechar todo que necesitan para sobrevivir.

Una mujer apureña junto a un grupo de pobladores de El Samán De Apure mostraron la cara más dura de la crisis, puesto que los ingresos no les alcanza para al menos saciar el hambre y las necesidades mínimas de una familia, y dependen de una bolsa CLAP para poder aguantar un poco la crisis. En una protesta los pobladores de El Samán exigían que se les vendiera las “bolsitas CLAP”, ya que aseguran existe corrupción en la distribución de las mismas por parte de los encargados de llevarlas a los hogares, y que por eso el beneficio no le llega al pueblo.

En este video aficionado que les presentamos, se puede observar la indignación de los pobladores, y a una mujer llanera enardecida golpeando a un hombre presuntamente vinculado a los CLAP.



Video