Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 23, 2017 9:16 am

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rechazó este jueves las declaraciones del primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, quien acusó de traición a la patria a los diputados de oposición que aprobaron un acuerdo para apoyar la reactivación de la Carta Democrática a Venezuela, reseña Unión Radio.

Borges afirmó que la presión internacional está apuntando a solicitar elecciones en Venezuela, de allí que el jefe de Estado arremeta contra la oposición.

“La Carta Democrática no tiene nada que ver con intervención extranjera, intervención militar, sino todo lo contrario, es una ley que lo que pide es la intervención del pueblo venezolano a través del voto para reordenar el caos de país que estamos viviendo”, dijo.

Para Borges el gobierno no puede seguir huyendo de la realidad ”y la realidad lo está encontrando, y todo el mundo y América lo tiene en la mira, no para una intervención, sino para que se hagan elecciones, el gobierno no tiene escape, tiene la cuenta regresiva encima”.