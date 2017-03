Publicado en: Actualidad, Nacionales

10:45 am

En rueda de prensa conjunta, los legisladores de la Unidad en el Consejo Legislativo del estado bolivariano de Nueva Esparta, Bower Rosas Avila y Francisco Narváez, denunciaron que “la última presentación de la memoria y cuenta de gestión del gobernador Carlos Mata Figueroa resume simplemente cuentas falsas y por tanto decidimos no asistir además de que ya sabíamos lo que iba a decir”.

Nota de prensa

Indicaron los parlamentarios que han sido “conscientes, consecuentes y en todos los años que tienen como legisladores han actuado pensando en el beneficio de la colectividad neoespartana, y por tanto siempre han levantado su mano para aprobar los recursos que ha solicitado la Gobernación para ser invertidos en obras que beneficien a las colectividades de las islas de Margarita y Coche, pero cuando vamos a la realidad, a lo concreto, resulta que, con toda responsabilidad, podemos señalar que alrededor del 70 por ciento de tales obras no han sido ejecutadas o se han quedado a mitad de camino, lo que se puede deducir sencillamente en que la administración de Mata Figueroa le ha hecho un gran daño al patrimonio del estado”.

Específicamente el legislador Rosas Avila indicó que “durante meses he realizado inspecciones a todas las obras a la que le hemos aprobado presupuesto al gobierno en materia de salud, vialidad, educación, deportes, incluso desde el año 2014, y la realidad es patética: escuelas no levantadas, hospitales que solo tienen las paredes o el techo, centros deportivos inconclusos, en resumen, sería muy larga y milmillonaria la lista de obras que no aparecen por ningún lado. Cada semana he denunciado de manera específica cuáles han sido los principales desfalcos de este gobierno. En el ámbito deportivo el gobierno está raspadísimo ya que no hay una sola obra concluida y por tanto, ha mentido. En cuanto a las rancherías, hay una sola mini-ranchería concluida, asignada en el presupuesto 2016. En salud, no hay ni un bolívar para hospitales para este 2017 y la urgencia hospitalaria crece cada día. Para este año en el sector educación, el 80 por ciento del presupuesto se va en pago de nóminas y no hay un solo bolívar para levantar un colegio o liceo”.

Por su parte, Francisco Narváez, entre otros planteamientos señaló que “vía créditos adicionales se han aprobado más de 8 mil millones de bolívares para el gobierno regional y no hay una obra significativa para el estado. El museo vial es una triste muestra del deterioro de la entidad: lo que era emblemático ahora es una vergüenza .La situación de las carreteras no se queda atrás: solo cráteres. Qué pasó con la feria del asfalto? Actualmente la gente ya no viene a la isla por problemas de inseguridad y la poca calidad de los servicios. Las fuentes oficiales mienten cuando hablan de un 60 por ciento de ocupación hotelera cuando la misma no sobrepasa el 20 por ciento. Por cuántas manos y contratistas habrán pasado todas las obras y no están concluidas. Lo que estamos haciendo Bower Rosas y yo no es un reclamo de dos legisladores de oposición sino de todo un pueblo que clama por ser atendido”.

Añadió el legislador Narváez que “la empresa EBOINFRANE , a la que el gobierno regional entrega todos los contratos para obras debería rendir cuentas por cuanto son millones los que se les aprueban , mucho volumen de dinero pero en ningún momento se ha explicado en qué se invierte aunque constantemente insistimos en ello en cada una de las sesiones. Evidentemente con esas designaciones, el gobierno está evadiendo los procesos de licitación”.

Por último ambos disputados del CLEBNE indicaron que “el informe de todas las irregularidades será elevado tanto a la Fiscalía del Ministerio Público así como a la Contraloría del estado a objeto de que sean iniciadas las investigaciones en cada caso”.