Publicado en: Opinión

Mar 23, 2017 6:52 pm

#ENTERESE INFORME CONFIDENCIAL: venezolanos emigran por militar en partidos Opositores

Desde el año 2009 hasta la fecha, es incontable el número de venezolanos que han debido abandonar su patria. Contrario a lo que muchos piensan, la persecución política existe en el país.

Luego del confuso episodio de abril del 2011, cuando el expresidente de Fedecamaras, Pedro Carmona Estanga, se juramentó como presidente y el posterior regreso de Chávez al poder, figuras claves dentro de los sectores políticos, empresariales y militares, han tenido que huir de Venezuela por temor a represalias por parte de los funcionarios del gobierno.

En lo referente al sector político, quizás el más renombrado, sea el caso del Dr. Henrique Salas Römer, líder fundador de Proyecto Venezuela, quien fue acusado en el 2014 junto a María Corina Machado y Gustavo Tarre Briceño, tal y como lo reflejó en aquel entonces el MiamiDiario.com, como fuente de nuestro informe, de ser cómplice de “traición a la patria”.

Según esto, “Por este caso tienen orden de captura el ex gobernador de Carabobo, Henrique Salas Römer, el ex congresista Gustavo Tarre Briceño y el señor Robert Alonso, hermano de la actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso. Además, desde mediados de año fueron giradas órdenes de captura internacional contra Pedro Burelli, un ex director externo de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A., Diego Arria, ex candidato presidencial y ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y el abogado Ricardo Koesling, fuerte crítico del gobierno, al considerar la posibilidad de que ninguno de ellos acudiese a las citas que les hicieron en un principio para comparecer en calidad de testigos como parte de la investigación”.

Pero lo más llamativo, fue cuando el presidente Nicolás Maduro acusó al Dr. Salas de ser culpable de las inundaciones ocurridas el pasado año 2016. No hay ninguna duda de que la persecución contra miembros de Proyecto Venezuela ha sido feroz y constante.

Oportuno es citar lo ocurrido con el actual diputado al parlamento carabobeño, Julio César Rivas, quien se ha desempeñado como coordinador juvenil de PROVE y JAVU. Rivas ha sido una de las víctimas preferidas, a tal punto, de que no solo ha sido inculpado de numerosas acciones en sitios donde ni siquiera Rivas ha estado presente y sometido perennemente al escarnio público, a través de programas de TV que se identifican con el oficialismo, sin dejar de mencionar, su detención en el año 2009, con el agravante de que recientemente se le ha irrespetado su inmunidad parlamentaria, como en muchas otras oportunidades.

CASO DIGNO DE CONOCER

Fue uno de los que más atrajo nuestra atención. Es el de la señora Antmary Mayela Peroza Barrios, titular de la cédula de identidad número 13.634.633. Es una ama de casa que trabajó en las gestiones del Dr. Salas y su hijo desde el año 1993, desempeñándose en diferentes cargos en organismos como: Fundadeporte, Fundalegria, IVEC, INVIAL y por supuesto, en la Gobernación de Carabobo. Peroza Barrios, residía en la Urbanización Valles de Camoruco, Conjunto Residencial Valle Blanco, Residencia Lanzarote, pisó 18, Apto D-P 18ª y poseía un vehículo Jeep Grand Cherokee, color plata, placa AE493KM, el cual fue seguido en varias oportunidades por presuntos oficiales de los organismos de seguridad del gobierno a sitios como por ejemplo: Kromy Market, Frigorífico San José, Centro Comercial Sambil, Unimarket Express, Centro de Valencia y otros; sin dejar de mencionar que incluso fue seguida al Colegio Los Robles, localizado en Callejón Mañongo 96-A, al lado del Parque Dunas, ubicado en el municipio Naguanagua del estado Carabobo, cuando iba a llevar o a buscar a sus niños. Lamentablemente la persecución y el acoso en contra de esta Dama, la obligó a marcharse del país el 16 de noviembre del pasado año.

A diferencia de los ejemplos del Dr. Salas y Rivas, esta señora nunca fue una protagonista activa en medios de comunicación, solo es una militante de Proyecto Venezuela desde el año 1994 hasta el presente y una fiel creyente de las libertades democráticas; sin embargo, su angustia y el temor por su vida y la de su familia la obligó a tomar la dolorosa decisión de abandonar su país y sus pertenencias en busca de protección y libertad.

Casos como el de la señora Peroza Barrios son más que frecuentes y comunes; solamente en Estados Unidos, España, Canadá, Colombia, Chile y Australia, se han contabilizado alrededor de 90 mil venezolanos en condición de solicitud de asilo político. Por ser gente que no han alcanzado protagonismo mediático, sus casos se desconocen y por ello hemos decidido presentar este informe de manera pública para que todos se enteren del vía crucis de los que están en situación semejante a esta madre de familia.

En conclusión, la dramática experiencia del exilio parece haberse convertido en una costumbre para quienes disienten de la manera de gobernar del presidente Nicolás Maduro. ¡Qué Dios proteja a nuestros hermanos inmigrantes! Sé que no es fácil. Hablo con muchos de ellos por diferentes vías y cuando he viajado me los encuentro. Sus historias desgarran el alma. Los pisos de nuestros aeropuertos y fronteras están cubiertos de lágrimas.

Lógicamente otros tienen la posibilidad de vivir un exilio disfrutando de buenas estadías, cenas, recorrer Europa, placeres y hasta montan negocios. Son la excepción y no personalizo en ninguno.

REGION CAPITAL

ASEGURAN que tiene los días contados el abogado Tareck Zaidan El Aissami Maddah, hay mucha presión para que se vaya. Quizá no sea mañana pero así inicio la corta carrera en la vicepresidencia, el afrodescendiente Aristóbulo. También se iría su eterno “carnal” del Ministerio en cuestión. Una mujer se prepara, de la rama militar para ocupar el puesto del ex gobernador.

TRISTE PAPEL

Contradictorio y feo espectáculo el que están dando los partidos que se validan. Compiten deslealmente y a cada validación, sale uno a decir que tuvo más gente que otro. ¿De verdad ustedes creen que el pueblo les presta atención? COLMO Voluntad Popular paga avisos, que cuestan miles de millones para advertir que si validaste por ellos, no lo puedes hacer por otro. Válgame Dios, ¿Qué es eso? ¿Miedo? Al mismo tiempo la pelea entre UNT-VP-PJ con la hamaca de dirigentes que saltan de un partido a otro, grafica la debilidad de lazos afectivos. Varias veces les he dicho que esas escenas deben cesar, salvo que salten del PSUV o del chavismo, cosa que no observo.

MUCHA MAS SERIA La postura de VENTE VENEZUELA y otros partidos con el tema de la validación. Converse el miércoles con su Coordinador Nacional de Organización Leonardo Colina y me recordó el “parampampam” que se armó en diciembre en la AN, cuando se designaron dos miembros del CNE. Se criticó y califico de ilegitimo este CNE, y ahora como “mansos corderos” aceptaron sus designios ¿Y si mañana ese mismo CNE desconoce las validaciones? ¿Dirán entonces que no sirve? INCOHERENCIA TOTAL. Es lo que sepulta a esta oposición.

EL CUARTO DE GUERRA instalado en Miraflores no olvida que los grandes imperios, a veces caen por obviar pequeños detalles. El inicio de la caída de Pérez y de lo que significa la calificada 4ta República, que esta 5ta ésta superada en “desastres” y pudiéramos hablar de la 45 (cuarta más quinta), cayó por subir los pasajes. ¿Comenzará la caída de Maduro por meterse con el “pan”? La revolución francesa se inició en apariencia por un problema económico como fueron los precios de los cereales y el pan. ¿Coincidencias? Tal vez…

LIDERAZGO Diosdado dentro del PSUV sigue siendo el gran armador. Quien fija la pauta y las directrices. Los líderes opositores buscan su consejo, aunque no lo digan. ¿Por qué?

DESAPERCIBIDO por la gente, la declaración del “Pollo Carvajal” aclarando su caso legalmente, precisamente un día después de lo de Tareck El Aissami. “El Pollo” asegura que no tiene nada que ver con el narcotráfico pero él sí sabe que pasa aquí. ¿Hablará? ¿Con quién anda?

EL SILENCIO Del Gobierno con respecto a Trump, es entendible. Con este señor, algunas cosas pueden pasar. No precisamente de “invasión” sino de “explosión”, la cosa no es de afuera hacia dentro, sino al revés.

OTROS INFORMES Llegan a mi sobre el financiamiento de algunos “bolichicos”, hacia un sector político del país. Decepcionados los que se hicieron ricos con DERWICK, financian los “aceleramientos”.

MIENTRAS Muchos miran o se preocupan por ROSALES, un Coronel retirado y exilado en los Estados Unidos es señalado, muy a sotto voce, de ser un “espía” del gobierno, al igual que un dirigente estudiantil liberado en Venezuela. Razón tiene el refrán de que hay que cuidarse más del “agua mansa”, que de la “agua brava”.

TACHIRA

CAMBIOS En la Alcaldía de San Cristóbal. La bella Alcaldesa viajó pero dejo ver que no quiere algunos nombres en la POLICIA MUNICIPAL, sobre todo si no son militantes de VP. En su lugar, en otro ejercicio de nepotismo colocan a la esposa de un Concejal que viene de “saltar la talanquera” de una “naranja a otra naranja”. En la HACIENDA PUBLICA también hubo cambios al parecer por “malos manejos” administrativos. SIN EMBARGO, muchos se preguntan si la señora Alcaldesa después de conocer el INFORME DEFINITIVO de la Contraloría sobre un Concejal y un Funcionario, tomara acciones contundentes o ¿Voluntad Popular es lo mismo que los otros cuando ejerce el poder? Solo pregunto, espero que las acciones despejen las dudas.

ZULIA

CONTUNDENTE El Alcalde Omar Prieto al anunciar en tiempo record el esclarecimiento del crimen de la abogada en la urbanización Los Aceitunos de Maracaibo, por parte de POLISUR y no por el CICPC, que según dejo entrever el propio Prieto, no actúo como debía y se le acusar de dejar en libertad al “asesino” una vez que lo capturó. En apariencia, bien esa actitud, por parte del Alcalde Prieto. Hizo pública sus críticas anunciando que no temía nada y al costo que fuera. Lo que no dice el ALCALDE es que, quien primero dejo “escapar” a ese bandido fue POLISUR. Probablemente el Jefe Local al enterarse tomo acciones, que deben ser ejemplares. Sin embargo, me quedan dudas de quien es más responsable.

POR CIERTO les aclaro a algunos que cuando yo afirmo que GUSTAVO FERNANDEZ de VP ésta de primero en San Francisco, es porque he visto encuestas. De lo contrario, haría la salvedad.

CON MUCHA ALTURA Néstor Rincón afirma “Para apoderarse de PDVSA y demás órganos de la administración pública, han tenido que eliminar todo intento de planificación y rendición de cuentas en cualquier instancia de gobierno en el país. Alcaldías, gobernaciones y ministerios son ejemplos de esta nefasta práctica antinacional, ellos saben que planificar significa, tener que permitir a los ciudadanos acceder a la información de las cuentas públicas y eso es precisamente lo que evitan a toda costa, a pesar de ser una obligación de orden legal facilitar el acceso a los asuntos públicos”

INSISTO No descuiden la mirada en Arias. Ante un juego planteado, el sigue inaugurando obras de infraestructuras y de las 24 horas del día trabaja 20.

