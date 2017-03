Publicado en: Actualidad, Nacionales

El Ministerio Público (MP) designó a la Fiscalía 5 Nacional Plena, a cargo de la abogado Nurbia Arenas, para investigar los presuntos hechos irregulares cometidos por funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) contra el diputado Williams Dávila, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía “Simón Bolívar”.

Vale destacar que el pasado 07 febrero, el presidente de la Comisión Internacional del Parlasur denunció que su pasaporte había sido anulado por los funcionarios Saime, quienes -por ende- le impidieron la salida del país.

“En el aeropuerto me dicen que mi pasaporte tiene un error y no me dejan pasar”, dijo.

Por tal motivo, introdujo la denuncia ante el MP, ente que autorizo la apertura de una investigación a fin de esclarecer los hechos suscitados.