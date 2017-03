Publicado en: Actualidad, Economía

Mar 23, 2017 1:44 pm

La quinta prórroga dada por el Gobierno nacional que extiende el curso legal de los billetes de 100 bolívares hasta el próximo 20 de abril, evidencia que aún no hay suficiente cantidad de unidades del nuevo cono monetario en circulación, así lo aseguró el diputado y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra.

Nota de Prensa

A su juicio, se requieren aproximadamente 11 mil millones de las nuevas piezas para cubrir la demanda de los venezolanos, puesto que esa es la cantidad de billetes que integran el antiguo cono monetario.

“Esa cantidad no existe ahora, porque además eso es importado. No están los billetes suficientes para reemplazar el antiguo cono monetario. Debe haber menos de 500 millones de piezas. Entonces, no se puede sacar el billete de 100 bolívares porque los de reemplazo no existen”, detalló.

Por su parte, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino, aunque admitió que no era recomendable, asomó la posibilidad de que en 45 o 50 días se podría comenzar con el proceso de retiro del billete que había sido el de más alta denominación hasta enero de este año.

En tal sentido, Guerra recomienda “tener definitivamente” todos los billetes que integran el nuevo cono monetario en circulación, que incluyen las piezas de 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 20.000 bolívares, respectivamente, juntos con los del antiguo cono.

“Lo que se debería hacer es que combinen los dos conos monetarios hasta que estén los billetes en cantidades suficientes, pero nunca anunciar una fecha de ‘hasta aquí llega el billete’ porque después no van a poder cumplir, ya que no saben qué puede pasar en el camino”, señaló.

El diputado a la Asamblea Nacional precisó que también se debe realizar la calibración de los cajeros automáticos para que puedan aceptar los nuevos billetes. “Ahí hay una falla importante en ese sentido. Los cajeros no están actualizados para recibir los billetes nuevos y además no hay en las suficientes cantidades”.

Acelerar la entrada

Raúl López, secretario para el Progreso Económico de Miranda, recordó que cuando se hizo la reconversión monetaria en 2007, la salida de los billetes se hizo en aproximadamente un año.

“Sacar los billetes de circulación toma un tiempo. Hay que considerar la logística de la llegada del dinero, la logística de repartirlo a las instituciones financieras y la logística de calibrar los cajeros automáticos, que en Venezuela hay alrededor de nueve mil”, dijo.

Sostuvo que el gobierno debe acelerar la llegada de los billetes del nuevo cono monetario porque tienen a la gente en “angustia”. “Muchas personas no conocen los billetes del nuevo cono. Como no han acelerado la entrada, hay que dar un tiempo prudencial para la salida de los billetes de 100 bolívares”.

Asimismo, precisó que el que aún no esté en circulación suficientes piezas del nuevo cono afecta la compra en jornadas de abastecimiento y compras itinerantes.

“Si no hay punto de venta, las compras disminuyen. Dos kilos de pollo cuestan 16 mil bolívares en mercados populares, eso equivale a 160 billetes de cien bolívares, y se podría resolver la incomodidad con solo 16 billetes del nuevo cono, si son de mil, por ejemplo”.