Mar 23, 2017 3:27 pm

El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, manifestó sentirse “orgulloso” de haber levantado en nombre del Zulia y como diputado de la Unidad Democrática, su mano en señal de apoyo al acuerdo de solicitud formal del parlamento para la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) como mecanismo para exigir la recuperación de la democracia en Venezuela y la realización de elecciones que “el gobierno se niega a realizar”.

Para el parlamentario zuliano “fue un honor participar en la decisión de la Asamblea Nacional de aprobar un acuerdo en el que respaldamos la solicitud de aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Venezuela”, ya que a su juicio en Venezuela “se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente nuestra democracia”

En referencia a las acusaciones del jefe de Estado contra los diputados de la Unidad, a quienes llamo “cobardes, miserables y traidores a la patria”, Guanipa confesó sentirse “orgulloso” de haber votado a favor del acuerdo junto a la bancada de la Unidad Democrática y que una “verdadera traición a la patria sería no apoyar la activación de la Carta Democrática”.

“Yo le digo al irresponsable de Nicolás Maduro que mi nombre es Juan Pablo Guanipa y que me siento orgulloso de haber votado a favor de ese acuerdo. La patria es el hombre. La patria somos los ciudadanos Nicolás. Y a los únicos traidores que reconocemos los ciudadanos es a ustedes. Ustedes son los que han traicionado a este país, humillado por ustedes, sometido al hambre, al desabastecimiento de alimentos y medicinas, a la inseguridad, a la inflación, a la división de las familias, a la precariedad de servicios públicos y a la corrupción”.

Guanipa fustigó declaraciones de algunos dirigentes opositores, quienes reniegan del mecanismo afirmando que con ella no se resolverán los problemas del país. “No comprendo algunas declaraciones de dirigentes opositores que hablan de que no podemos pedir la expulsión de Venezuela de la OEA. Además dicen que la carta es inoficiosa porque los problemas de Venezuela debemos resolverlos los venezolanos. Y me pregunto ¿Quién le ha dicho a esos dirigentes opositores que alguien ha solicitado la expulsión de Venezuela si eso no está planteado en ningún artículo de la Carta Democrática Interamericana? ¿Quién ha negado que los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos?”.

Continuó afirmando que el apoyo de la comunidad internacional es necesario para garantizar la constitucionalidad que se ha visto violentada en Venezuela por el oficialismo al negarse a aceptar la mayoría en la Asamblea Nacional y en las calles venezolanas. “Todos sabemos que el apoyo de organismos internacionales puede servir de extraordinario mecanismo de presión para restituir la democracia y que hayan elecciones que este gobierno se niega a realizar”.

Expresó además que el mecanismo propuesto por la OEA no derivará en sanciones económicas para el país ni muchos menos propiciar intervenciones armadas como lo da a entender el presidente de la república Nicolás Maduro.

“Nadie habla de intervención. La misma carta sólo habla de gestiones diplomáticas para restituir el orden democrático y eso es totalmente necesario en nuestra patria. Lo más extremo que plantea esa Carta es que, en caso de que sean infructuosas las gestiones diplomáticas, la Asamblea General de la OEA podría suspender al estado violador de la democracia hasta tanto ésta se restituya”.

A juicio del parlamentario zuliano, las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sólo buscan sembrar miedo en la población con respecto a la Carta Democrática, por lo que lo calificó de “irresponsable”. “El señor Nicolás Maduro miente descaradamente al pueblo cuando anuncia que esto es una estrategia ‘imperialista’ e ‘intervencionista’, cuando él sabe muy bien lo que significa, pues en sus días como canciller la solicitó cuando en Honduras había una ruptura del orden constitucional. Es un irresponsable al propiciar una campaña de ese tipo”.

Para finalizar, el diputado exhortó a la comunidad internacional a prestar atención a lo que sucede en Venezuela y no ser cómplices de los atropellos que se comenten desde el partido de gobierno en contra de la Constitución.