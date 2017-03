Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 23, 2017 12:17 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro llegó al Poliedro de Caracas para el Expo Venezuela Potencia 2017 donde el entregó créditos para financiar las empresas nacionales para incrementar la producción nacional.

“El 2016 fue el último año del modelo rentista petrolero (…) la dependencia de los petrodólares y vivir de las importaciones” aseguró el primer mandatario “No hay un país con un modelo económico poderoso que no no tenga una poderosa política de estado y sin un poderoso Estado”. Si embargo, afirmó que mientras se mantenga el modelo rentista petrolero el barril del petroleo debe mantenerse en 70 dólares.

Si no hubiese sido por el modelo económico de Hugo Chávez, no hubiésemos resistido los embates del 2016 “nos crecimos en el 2016” gracia a la capacidad de ingeniería financiera. La antigua adminitración de los EEUU nos queria meter un Default “no puedieron, no contaban con mi astucia”. Si habría dejado una que declararan el default en el país ¿A ustedes les hiría mejor? le preguntó el ejecutivo nacional a los empresarios.

“Se acabo el tiempo de cadivi” dijo el presidente de la República porque existe el sistema de control de cambio y un sistema libre que no era libre “porque mi familia logró comprar 60 dolares echándole pichón” recordó.

“Ustedes tiene una gran ventaja al tenerme como presidente” aseguró el presidente a los empresarios venezolanos “porque soy un presidente independiente, trabajador, orgulloso de ser Obrero y le tiendo mi mano para trabajar por la patria”.