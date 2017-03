Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 23, 2017 2:26 pm

Seguramente ya habías visto la foto si perteneces a su universo de seguidores en las redes sociales; sino acá te lo mostramos. Se trata de la nueva fotografía posteada por Norkys Batista en su cuenta de Instagram.

Leer más: ¿Hay corazón? Así pillaron a Norkys Batista y Henrique Capriles (FOTO)

La presunta novia de Henrique Capriles no para de robarnos el suspiro con cada imagen compartida en sus redes sociales. Hace poco subió una instantánea al lado del cantante y ex miembro de Guaco, Nelson Arrieta. Aunque lo chévere de la foto no es ver a dos grandes personalidades de la farándula nacional juntas; sino el pezón de Norkys. Si, así como lees.