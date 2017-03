Publicado en: Curiosidades, Titulares

A pesar de lo que creemos, las relaciones no son fáciles. En lo que toca al matrimonio, este resulta un reto que no todos logran enfrentar y superar. Ese voto de “en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza” supondrá olvidar fácilmente y desarrollará un buen sentido del humor.

Ambos serán necesarios, al igual que estos consejos:

1. Tengan proyectos juntos

Compartir actividades y cumplir sueños no es un guion a seguir; es un plan de vida juntos.

2. Perdonen

Jesús habló de perdonar setenta veces siete, pero quizá nos hagan falta mucho más que esas 490. Una relación que perdure está basada en el perdón y la comprensión. En no tomarse las cosas de manera personal y aprender a ponerse en el lugar del otro.

3. Olviden

¿Realmente perdonan quienes “perdonan pero no olvidan”? Hay personas que afirman haber perdonado pero todavía utilizan todas las oportunidades disponibles para tocar el tema. Perdonar sin olvidar, al menos si hablamos de la relación de pareja, no se vale.

4. Formen un equipo

Cuando llega el tiempo de enfrentar las dificultades de la vida, una de las cosas buenas de una relación es que contamos con alguien más que viaja en el mismo bote que nosotros. Eso nos ayudará a remar cuando haga falta. Al menos esa es la idea.

5. Crezcan

Si después de un tiempo seguimos teniendo los mismos deseos, opiniones y creencias. es nuestra decisión; pero cuando nos comprometemos con una relación es natural cambiar: no podemos ser la misma persona que fuimos antes. Debemos ir madurando en el transcurso de la relación.

6. Adáptense

Tu pareja irá cambiando conforme transcurra el tiempo en la relación. No luches contra ello; acéptalo, aprende, agradécelo, porque así es también la vida.

7. Viajen juntos

Los viajes juntos nos obligan a depender uno de otro de maneras impredecibles. También ampliarán nuestra visión del mundo y nos llevarán a valorar nuestra relación.

8. No lleven la cuenta

Ya hablamos acerca del valor de olvidar. Ahora no hagas una lista de las faltas sino de los aciertos. Tomar nota de aquello que nos decepciona es agotador e infantil.

9. Admitan sus errores

Esto es a la vez la cosa más fácil y difícil de hacer, un simple gesto que te ayudará a crecer como persona y fortalecerá la relación. Nada se gana con culpar al otro.

10. Celebren sus logros

Ya sea que se trate de algo relacionado con el trabajo o de un logro personal, cada uno habrá de encontrar la ocasión para brindar por sus buenas fortunas.

11. Aliéntense

Todos tenemos inseguridades. En una relación sólida podemos sentirnos completamente libres para revelarlas, sabiendo que nuestra pareja nos ayudará a superarlas.

12. No idealicen el pasado o futuro de la relación

No reclamen ni saquen al presente acontecimientos del pasado, pero tampoco antepongan cosas que aún no han sucedido.

13. Un círculo de amistades en común

Una de las grandes alegrías de la vida es conocer a personas que se vuelvan nuestros amigos. Cuando lo son de ambos, habrá muchas más oportunidades de disfrutar actividades juntos como pareja. En general, los buenos amigos nos harán apreciar más a nuestra pareja.

14. Invita a tu pareja a reuniones familiares

Al menos una vez. Tal vez, esto puede ser todo lo que necesita. Sentir que ya es parte de tu vida.

15. Respeten sus tiempos

Según el Dr. Phil, no hemos evolucionado como especie o aún no hemos visto suficiente para darnos cuenta cuando nuestra pareja no quiere responder a la pregunta “¿Cómo estuvo tu día?” en el momento cuando él o ella entra por la puerta.

16. Formen un amplío círculo de amigos

Una de las mayores alegrías de la vida es conocer a gente nueva. Y muchas de las personas que probablemente te encuentres te harán apreciar aún más a tu pareja.

17. Practica la autoconciencia

Mírate al espejo y reflexiona sobre lo que eres y las contribuciones que estás haciendo a tu relación. ¿Estás siendo crítica, injusta o defensiva?

18. Eviten indirectas

Esta es una manera cobarde de comunicarse, si tienes algo que decirle a tu pareja, díselo.

19. Ofrezcan soluciones, no sólo críticas

Cualquiera puede criticar, pero una buena pareja te dará una salida o solución a tu problema.

20. Tengan buenos modales

El trato debe basarse en el respeto, no gritos; ábrele la puerta, etc.

Nota tomada de Okchicas